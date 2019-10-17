Принуждение к «процветанию» Вадим Лебедев, «БелГазета»

17.10.2019, 15:28

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О фантастических планах правительства и дефицитном бюджете.

Правительству Беларуси приходится срочно пересматривать прогнозы на следующий год, чтобы исправить «недостаточно напряженные» планы, представленные правительству государства. Недовольство Лукашенко понятно. Инерционный вариант, предлагаемый правительством, защищает экономику от дисбалансов, но закрепляет отставание в качестве жизни и уровне благосостояния. К сожалению, кроме лозунгов и долгов, положить в основу более позитивного прогноза почти нечего.

Например, председатель «совета республики» Михаил Мясникович заявил, что «с учетом объективных причин развития экономики нашего государства в течение предыдущих четырех лет, вызванных в основном внешними факторами, задания 2020г. должны быть очень напряженными».

ГЛОБАЛЬНЫЙ ЗАСТОЙ

Вообще-то на внешние факторы последних лет грех жаловаться. Мировая экономика росла куда быстрее нашей, цены на нефть держались на приемлемом уровне. Подвел лишь главный партнер и союзник, разругавшийся с Западом до серьезных экономических проблем. А стагнация российской экономики неизбежно тянет за собой и Беларусь.

Зарубежные аналитики наперебой пророчат новый кризис и ухудшают свои прогнозы. Так, ВТО ожидает, что объемы мировой торговли увеличатся всего на 1,2%, что будет минимальным значением за последние 10 лет и вдвое ниже, чем прогнозировалось всего три месяца назад. В следующем году ВТО прогнозирует ускорение роста торговли до 2,7% (весенний прогноз - 3%).

В свою очередь МВФ ожидает замедления темпов экономического роста в странах, составляющих 90% мирового ВВП, что повлечет сокращение роста мировой экономики до 10-летнего минимума: 3,2% в этом году и 3,5% - в следующем.

Всемирный банк ухудшил свои прогнозы как для мировой экономики, так и персонально для Беларуси: на 2019г. - до 1,5%, а на 2020-21гг. - до 1,3% и 1,2%, что является самым низким показателем в регионе. Прогноз по России также ухудшен - 1% в 2019г., 1,7% - в 2020г. и 1,8% - в 2021г.

Таким образом, увеличивать экспорт при нынешнем состоянии мировой торговли и экономики нашего основного партнера России будет затруднительно.

КУЗНЕЦЫ СВОЕГО КРИЗИСА

Для торможения экономики нам вполне хватает внутренних факторов: от груза госсектора до ручных методов управления и налоговой нагрузки. С какой стати руководителям и работникам концентрировать свои усилия на какую-то высоту и чем их мотивировать на высокопроизводительный труд? Темпы роста зарплаты настолько опережают в последние 12 месяцев темпы роста производительности труда, что от мотивации как явления, кажется, ничего не осталось. Планируемые на осенней сессии законопроекты, в т.ч. «бюджетного пакета», вряд ли помогут обеспечить более высокие темпы экономического роста, учитывая, что чрезмерно стимулировать внутренний спрос власти не собираются.

Для активизации инвестиционной деятельности в последние пять лет принят целый ряд замечательных нормативных актов, льгот и новшеств. Остается только понять, почему они никак не монетизируются в бурный поток капиталов и активизацию фондового рынка.

Ни новый Налоговый кодекс, ни пакет «революционных» указов и декретов не компенсируют гипертрофированную роль государства в экономике, отсутствие приватизации, зависимость от российских энергоносителей и кредитов, неподъемный груз неэффективного госсектора, особенно в сельском хозяйстве, нехватку инвестиций, отсталость базовых институтов, привычку властей к архаичному ручному управлению.

Главным достижением текущей пятилетки можно считать лишь замедление инфляции. Которую можно легко снова «раскачать», если власти попытаются ускорить рост ВВП, накачивая экономику деньгами. Министр финансов Максим Ермолович уже «порадовал» сообщением о формировании дефицитного бюджета (пока 1% ВВП) и планах дальнейшего увеличения заимствований (которыми планируется оплатить 70% старых долгов). В сложившейся ситуации это, возможно, неизбежно. Но на таком фундаменте трудно вытащить экономику из стагнации. Тем более что удержать бюджет в новых рамках власти рассчитывают путем увеличения изъятия прибыли у госпредприятий и снижения господдержки - что еще больше усложнит перспективы роста.

ВОСТОЧНЫЙ МАНЕВР И ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР

Отказ от модели профицитного бюджета во многом связан с ожидаемыми потерями доходов из-за новинок в отношениях с Россией. При этом надежд на компенсацию все меньше: в Москве просто игнорируют наши расчеты о потере примерно $800 млн за два года из-за «налогового маневра». «Странное рассуждение министра финансов Беларуси, - заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов. - Невозможно потерять то, что тебе не принадлежит. Так называемые потери бюджета Беларуси из-за изменения российского законодательства не относятся к существующим обязательствам России перед республикой, в том числе финансовым».

Впрочем, г-н Осипов рассуждает не менее странно. Скажем, бюджет РФ рано или поздно потеряет куда больше от неизбежной диверсификации западных рынков нефти и газа и тоже без всякой компенсации - нет таких обязательств. Но есть отличие: там никто не связан договором, целью которого провозглашается забота «о жизненных интересах граждан» и «объединение усилий в интересах социального экономического прогресса». С другой стороны, в самой России ожидаются примерно такие же темпы роста экономики. Так что лишних средств попросту не хватает не только на помощь союзникам, но и для собственного населения.

Кстати, по расчетам агентств Fitch 2 S&P потери Беларуси от налогового маневра могут составить $9 млрд (или 15% ВВП) до конца 2024г., в т.ч. доходы бюджета сократятся на $3 млрд, а прибыль отечественных НПЗ - на $6 млрд. Это можно пережить относительно безболезненно, если экономика будет достаточно быстро расти. Но интенсивного роста не получится без структурных реформ, которых власти всеми силами стремятся не допустить.

Без этих реформ мало шансов получить кредит МВФ. Так что результаты октябрьского визита миссии фонда в Минск и нашей делегации - на осеннюю сессию МВФ и ВБ, вполне предсказуемы. Они нам посочувствуют, позитивно оценят некоторые достижения и дадут массу традиционных советов. Но с кредитом все в очередной раз упрется в три препятствия: приватизация неэффективного госсектора, экономия бюджетных расходов, замораживание доходов населения.

Так что будем ждать нового бюджета, прогноза и проекта Основных положений программы социально-экономического развития до 2025г. Наверняка это будет увлекательный документ - с описанием всего несбывшегося в предыдущих программах, жалобами на внешние факторы, российские маневры, обещаниями все усовершенствовать, укрепить и упорядочить. Кроме отношений собственности, масштабов госсектора и структуры социально-экономической модели в целом. Которая ни при каких обстоятельствах не изменится, пока стоит «вертикаль».

Справка «БелГазеты». В 2011-15гг. рост ВВП составил 105,9% при прогнозе 162-168%. На 2016-20гг. запланирован рост на 112,1-115%, в т.ч. в 2020г. - на 104,9-105,9%. По итогам 8 месяцев текущего года прирост ВВП составил 1,1%.

Вадим Лебедев, «БелГазета»