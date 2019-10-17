Телескоп Хаббл сделал снимок первой межзвездной кометы 17.10.2019, 15:33

Комету назвали C/2019 Q4 (Borisov).

Телескоп Хаббл предоставил астрономам самое четкое на сегодняшний день изображение C/2019 Q4 (Borisov) - первой известной науке межздвездной кометы, пишет «Вокруг света».

Космический телескоп Хаббл, управляемый НАСА и Европейским космическим агентством, сделал снимок первой межзвездной кометы, предоставив астрономам самое четкое на сегодняшний день изображение этого таинственного объекта.

Единственным другим известным объектом из другой солнечной системы, признанным наукой, является межзвездный астероид Оумуамуа. Анализ его орбиты показал, что он родился за пределами Солнечной системы и пролетает через нее со скоростью 26,33 километра в секунду.

Наблюдения за кометой

Фото: NASA, ESA and J. DePasquale (STScI)

Комету назвали C/2019 Q4 (Borisov) — по имени астронома-любителя Геннадия Борисова, сделавшего открытие. Она отличается от 1I/Оумуамуа не только наличием хвоста, но и скоростью, которая у нее заметно выше. Комета проносится через нашу систему с довольно умеренным отклонением от прямой траектории – «навылет».

Из-за столь необычных параметров Центр малых планет, расположенный в США, достаточно долго сверял наблюдения нового тела различными телескопами по всему миру, чтобы убедиться, что его крайне экзотические параметры траектории не ошибка наблюдений, а реальность. 12 сентября 2019 года он официально признал открытие.

Первые фотографии кометы были сделаны в ночь с 9 на 10 сентября, когда комету впервые увидели в один из телескопов обсерватории Джемини на горе Мауна-Кеа (Гавайи, США). Чтобы получить финальное цветное изображение, исследователи соединили несколько снимков, сделанных в двух цветных фильтрах.

Новое изображение с Хаббла показало, что вокруг ядра кометы сконцентрирована пыль. По словам исследователей, хотя другая звездная система может сильно отличаться от нашей, свойства кометы очень похожи на свойства объектов из нашей Солнечной системы.