Евгений Афнагель: Открытый процесс — это уже победа Дмитрия Полиенко 1 17.10.2019, 15:48

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Евгений Афнагель

Фото: Радыё Свабода

Это стало возможным благодаря солидарности с политзаключенным.

Об этом заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, комментируя для сайта Сharter97.org суд над активистом анарихстского движения Дмитрием Полиенко. Напомним, политзаключенный вскрыл себе вены в зале в суда в знак протеста против закрытого процесса по его делу:

- Из опыта общения с людьми, которые прошли тюрьму и большие сроки я знаю, что на подобные шаги люди идут в крайних ситуациях. Мы точно не знаем всей информации, не знаем, что происходит с Димой за решеткой, какие меры воздействия против него применяются, но если человек вскрывает себе вены — это крайняя мера.

C другой стороны мы видим, что эти действия Димы, а также то, что на суд пришло очень много людей, которые его активно поддерживали, сделали возможным открытый судебный процесс. Это победа и Дмитрия Полиенко, и победа тех людей, которые пришли проявить с ним солидарность.