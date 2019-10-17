Минчанин: Почему же государство требует с меня налог на жизнь? 2 17.10.2019, 16:17

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Игорь Якшевич требует исключить себя из базы «тунеядцев».

Игорь Якшевич уже предпринял три попытки добиться исключения из базы «не занятых в экономике» через администрацию Московского района Минска, пишет сайт praca-by.info.

Мужчина направил жалобу в суд Московского района Минска с просьбой исключить его из базы «тунеядцев». До этого минчанин трижды обращался с той же просьбой в администрацию Московского района.

«Ваше обращение оставлено без рассмотрения в связи с тем, что подано повторное обращение и в нем не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращения по существу», - уведомила первый заместитель главы администрации Московского района Татьяна Колядко.

– Администрация Московского района Минска поставила точку в переписке с Игорем Якшевичем, который внесен в базу граждан, «не занятых в экономике». Замглавы администрации Татьяна Колядко отказала Игорю Якшевичу в исключении из базы и уведомила о прекращении переписки по даному вопросу. Как видим, вся вертикаль власти уклоняется от решения проблемы «тунеядцев», - считает правовой инспектор РЭП Юрий Беляков. – Якшевич трижды обращался в администрацию Московского района. Исполком очень бурно отреагировал на первое заявление: минчанину предлагали работу, лишь бы он забрал заявление. Второе обращение в исполкоме даже не зарегистрировали. А на третье получен абсолютно бессодержательный ответ. Традиционный прием для белорусских чиновников, хотя и нарушает Конституцию Беларуси.

— Никто не думал, что CCCP развалится, но он развалился. И эта власть не вечная, очень хочется верить в это, иначе зачем жить? – задается риторическим вопросом Игорь Якшевич.

Как известно, сроки стопроцентного погашения коммунальных платежей для «тунеядцев» сдвинуты на полгода – до 1 мая 2020 года.

— Страх, «выборы» на носу – другого объяснения у меня нет. Подогрев воды стоит 5-6 рублей (для кого-то большие деньги, для кого-то – нет), а стопроцентная компенсация составила бы рублей 30, а то и больше. И пошла бы большая волна недовольства. Но нагнетать обстановку накануне парламентских и президентских выборов не осмелились, - отметил Игорь Якшевич.

Минчанин намерен сделать все возможное, чтобы добиться своего исключения из базы «тунеядцев»:

— Я гражданин, а не «тунеядец». Я ведь не прошу у государства, чтобы мне платили ренту с продажи нефтепродуктов, так почему же государство требует с меня налог на жизнь?