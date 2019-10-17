Момент истины 1 Леонид Гозман

17.10.2019, 16:29

Леонид Гозман

Стремление людей к свободе не удалось победить ни Сталину, ни Гитлеру.

Истерика российских начальников по поводу либерализма, их смешные попытки придумать хоть какую-то идеологию – это признак паники там у них наверху. Они понимают, что запугивания врагами и проклятий в адрес лихих девяностых уже недостаточно, чтобы оправдать свое существование в глазах народа, а гвардейцы, хоть и показали себя неплохо в Москве, неизвестно, как себя поведут, когда полыхнет. На базе тотального воровства и ненависти ко всему миру Кремль пытается сформировать что-то, что убедит людей, что в стране может быть только так, как сейчас, и никак иначе, что править могут только они и никто другой. У них не получится.

Но они, наконец, сказали правду – больше всего на свете они ненавидят даже не Америку – свободу! И вот президент и Патриарх рассказывают, что либерализм – это грех и уходящая натура, что в центр всего надо ставить не человека, а Бога, патриотизм — да что угодно, лишь бы не стремиться стать хозяином собственной судьбы. Лишь бы соответствовать традиционным ценностям, по которым ты — холоп, они — господа, а главная скрепа — самовластье.

Стремление людей к свободе не удалось победить ни Сталину, ни Гитлеру. Эти тоже проиграют. Собственно, они потому и суетятся, что понимают, что проигрывают.

Леонид Гозман, «Эхо Москвы»