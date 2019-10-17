Лукашенко рассказал о «турецком гамбите» и назвал россиян «миротворцами» 4 17.10.2019, 16:39

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Что диктатор имел в виду?

Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области РФ Андреем Никитиным отметился странным заявлением о взаимоотношениях с Россией. На него обратил внимание сайт телеканала «Белсат».

«Но это не значит, что мы сели друг против друга и смотрим друг на друга. Нет, – добавил Лукашенко. – Я вижу, турецкий гамбит какой-то задумали. Втянули все государства. Россия также в этом участвует, смотрит, как там. Правда, в выгодной ситуации – как миротворческая страна. Нам также в регионе надо видеть наших соседей, ту же Украину».

Лукашенко не объяснил, что имел в виду под «турецким гамбитом» и в какой ситуации Россия участвует как «миротворческая страна».

Гамбит – общее название дебютов в шахматах, когда одна из сторон для захвата инициативы жертвует пешкой или иной незначительной фигурой. «Турецкий гамбит» – шпионский детектив Бориса Акунина, где события происходят во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов (в 2005 году по этой книге был снят одноименный российский фильм).