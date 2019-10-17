Вице-президент США встретился с Эрдоганом 17.10.2019, 16:53

Майк Пенс и Реджеп Эрдоган

Фото: AP

Майк Пенс и Майк Помпео прибыли с экстренным визитом в Турцию.

В Анкаре проходит встреча президента Турции Реджепа Эрдогана с вице-президентом США Майком Пенсом. Пенс вместе с госсекретарем Майком Помпео прибыли в Турцию с экстренным визитом, чтобы попытаться убедить Эрдогана прекратить военную операцию на севере Сирии, сообщает "Радио Свобода".

Сам Эрдоган ранее скептически оценивал миссию американских представителей. Он даже говорил, что не встретится с ними, хотя позднее изменил свои планы. Турецкий президент также утверждал, что не опасается ужесточения санкций со стороны США. Необходимость операции против сирийских курдов он оправдывает борьбой с терроризмом.

В четверг стало известно о письме, которое Трамп направил Эрдогану 9 октября - день начала турецкой операции. В нем он в весьма откровенных выражениях призывает Эрдогана отказаться от применения силы в Сирии. "Не будьте глупцом, не стройте из себя крутого парня" - пишет, в частности, Трамп. Стилистика письма вызвала критику оппонентов президента США, а в администрации Эрдогана заявили, что отправили документ "в мусорную корзину".

Президент Трамп, с одной стороны, критикует операцию Турции, с другой - защищает свое решение вывести американские войска с севера Сирии и не оказывать курдом помощи. Большинство членов Конгресса не согласны с этим решением Трампа.

Турецкая операция продолжается уже более недели. За это время Турции и ее союзникам из числа сирийских оппозиционеров удалось взять под контроль часть территории у границы. Курды же, в свою очередь, заключили соглашение с официальным Дамаском и передали под контроль сирийских военных ряд городов, чтобы защитить их от турецкого наступления.