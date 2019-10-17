РФ хочет выйти из соглашения о наказании за преступления в международных вооруженных конфликтах 18 17.10.2019, 17:05

2,607

Соответствующий законопроект внес в Думу Путин.

Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе России из международного договора, по которому ранее СССР признавал компетенции комиссии по расследованию нарушений прав мирных граждан при вооруженных конфликтах, сообщает "Радио Свобода".

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что причинами отказа признавать компетенцию комиссии являются "существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки" и "риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств". О каких именно злоупотреблениях и государствах идет речь, в документе не сказано.

Отдельно отмечается, что в составе комиссии не было представителя России, а правительство страны ежегодно выплачивало взносы в ее бюджет.

Соглашение о признании компетенции международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах было ратифицировано Советским Союзом в 1977 году. Сама комиссия была учреждена в рамках Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения в мирное время в 1949 году.

В 1993 году Совет Безопасности ООН включил Четвертую Женевскую конвенцию в состав общепринятых норм международного права, сделав документ обязательным для исполнения всеми странами, вовлеченными в военные конфликты, вне зависимости от наличия подписи под конвенцией.

Один из главных пунктов конвенции обязывает воюющие стороны разделять мирное население от непосредственных участников боевых действий.