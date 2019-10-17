Не только дыни и арбузы: в Лиде плодоносит инжир 2 17.10.2019, 17:19

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Фото: lidanews.by

Родина «библейского дерева» - Аравийский полуостров.

На одном из приусадебных участков в Лиде плодоносит инжир. Родина "библейского дерева" — Аравийский полуостров, передает Еврорадио.

Много инжира растёт в Средиземноморье, где для него наиболее подходящий климат. Как ни странно, дерево прижилось и в Беларуси. Спелые плоды достигают размеров средней груши, листья напоминают большую ладонь!

Фото: lidanews.by

Хозяин участка Олег рассказал, что 20-сантиметровый саженец инжира (сорт "Брунсвик") он приобрёл 20 лет назад в Центральном ботаническом саду в Минске.

Первый год саженец рос дома в горшке, потом его высадили в двух метрах от южной стены дома, так как инжир любит тепло, и сформировали в форме куста. Сейчас его диаметр и высота – около 4 метров.

Хозяин "приручил" на своём участке и другие культуры: голубику, жимолость, абрикосы, персики, виноград, лещину с очень крупными орехами, лимоны, мандарины.