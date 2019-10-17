Не только дыни и арбузы: в Лиде плодоносит инжир

Не только дыни и арбузы: в Лиде плодоносит инжир2
- 17.10.2019, 17:19
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Родина «библейского дерева» - Аравийский полуостров.
На одном из приусадебных участков в Лиде плодоносит инжир. Родина "библейского дерева" — Аравийский полуостров, передает Еврорадио.
Много инжира растёт в Средиземноморье, где для него наиболее подходящий климат. Как ни странно, дерево прижилось и в Беларуси. Спелые плоды достигают размеров средней груши, листья напоминают большую ладонь!
Хозяин участка Олег рассказал, что 20-сантиметровый саженец инжира (сорт "Брунсвик") он приобрёл 20 лет назад в Центральном ботаническом саду в Минске.
Первый год саженец рос дома в горшке, потом его высадили в двух метрах от южной стены дома, так как инжир любит тепло, и сформировали в форме куста. Сейчас его диаметр и высота – около 4 метров.
Хозяин "приручил" на своём участке и другие культуры: голубику, жимолость, абрикосы, персики, виноград, лещину с очень крупными орехами, лимоны, мандарины.