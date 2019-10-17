Названы главные тренды в сфере путешествий на 2020-й год 1 17.10.2019, 17:25

Каковы ключевые тенденции в сфере туризма на предстоящий год?

С приходом не только следующего года, но и нового десятилетия, потребности, поведение и стремления путешественников продолжат меняться. Современный мир и люди, живущие в нем, не стоят на месте, пишет tio.by.

Следуя своей миссии сделать путешествия доступными каждому, компания Booking.com ожидает, что 2020 год станет годом беспрецедентных открытий, тревел-технологий, возрастающей ответственности и более глубокой связи с людьми и местами, которые мы посещаем. Опираясь на свой опыт в области путешествий и технологий, а также на результаты глобального исследования, проведенного среди более чем 22 000 путешественников в 29 странах, Booking.com представляет ключевые тенденции в сфере туризма на предстоящий год.

Путешествия в менее популярные города

В следующем году путешественники планируют отказаться от поездок в популярные места, чтобы минимизировать вред, который овертуризм наносит окружающей среде. Более половины (54%) путешественников по всему миру желают внести свой вклад в сокращение потока туристов по востребованным направлениям, в то время как 51% опрошенных отметили, что готовы поменять планы и отправиться в похожие, но не такие популярные регионы, если будут уверены, что нанесут меньше вреда экологии.

Букинг тренды

При этом 60% туристов хотели бы иметь доступ к сервису (приложению или сайту), предоставляющему рекомендации по направлениям, в которых прирост турпотока положительно скажется на местном сообществе. Ожидается, что компании ответят на такой спрос введением соответствующих функций, которые, основываясь на предпочтениях пользователей, будут подсказывать путешественникам альтернативные варианты для поездок в выбранных странах. Как следствие, расширение сотрудничества в рамках туристической экосистемы приведет к увеличению числа просветительских кампаний об осознанном туризме и улучшению инфраструктуры в менее популярных регионах.

Технологии приходят на помощь

В 2020 году, принимая ключевые решения, путешественники будут все чаще прибегать к помощи технологий. От выбора направлений для путешествия в разные уголки нашей удивительной планеты кружится голова. В предстоящем году определиться нам помогут умные технологии. Мы будем получать полезные персональные рекомендации и узнавать про миллионы новых возможностей, о которых раньше даже не задумывались – это сэкономит время при поиске информации и даст возможность насладиться каждой минутой путешествия.

Эта информация будет актуальна для 59% путешественников, которые хотели бы положиться на алгоритмы при выборе новых направлений для поездки и открыть для себя что-то совершенно новое в следующем году. Почти половина (46%) респондентов также утверждают, что планируют использовать приложение, которое позволит им быстро находить и бронировать варианты досуга в режиме реального времени. Такое же количество опрошенных (44%) намерены заранее пользоваться приложением для планирования досуга, где вся информация будет собрана в одном месте. В ответ на такой спрос в 2020 году будет появляться все больше сервисов с элементами искусственного интеллекта, предлагающих направления для поездок, достопримечательности и варианты досуга на основе ваших предпочтений, предыдущих путешествий и других факторов, таких как погода и популярность места.

Путешествия в размеренном темпе

В 2020 году на смену страху пропустить что-то важное (FOMO, или fear of missing out) и постоянной погоне за чем-то новым придет желание путешествовать в размеренном темпе. Почти половина (48%) опрошенных планируют отказаться от скоростных средств передвижения, чтобы сократить влияние на окружающую среду, а 61% респондентов предпочли бы поездку по более длинному маршруту, во время которой можно получить разнообразные впечатления. Способы перемещения, которые отлично подойдут желающим сбавить обороты, весьма разнообразны: на велосипеде, трамвае, санях и лодке, а также пешком. Согласно исследованию, 57% путешественников не против потратить больше времени, добираясь до места отдыха, если при этом они смогут воспользоваться уникальным видом транспорта. В то же время 64% опрошенных хотели бы совершить своеобразное путешествие в прошлое, прокатившись на историческом поезде (например, «Летучем шотландце» или «Восточном экспрессе»). Словом, нас ждет год неспешных и особенных путешествий.

Путешествия под девизом «Успеть всё»

Из-за современного темпа жизни у нас остается мало времени на любимые занятия, однако это совсем не мешает нам путешествовать. В 2020 году люди будут стремиться к тому, чтобы поездки проходили с максимальной пользой. Вместо того чтобы посвящать свое время определенному занятию, путешественники будут стараться успеть посмотреть как можно больше в одном месте. Больше половины 54% путешественников отметили, что хотели бы отправиться в длительное путешествие туда, где сосредоточены разные варианты досуга и интересные достопримечательности. 62% опрошенных подтвердили, что предпочли бы поездку по такому направлению для экономии времени. Стоит ожидать, что тревел-индустрия продолжит развиваться и предлагать нам разнообразные маршруты и специальные акции, чтобы мы могли получить от интересной поездки максимум возможного.

Представляя себе место, где есть абсолютно все — от потрясающих пейзажей, которыми можно любоваться с балкона частной виллы, до исторических памятников, великолепных парков и пляжей, где можно освежиться и отдохнуть после насыщенного дня, или фантастических ужинов в местном ресторане, — пользователи Booking.com по всему миру чаще всего называли Монтевидео (Уругвай), Ильябелу (Бразилия) и Наху (Япония).

Без любимых питомцев — никуда

Более половины (55%) владельцев домашних животных отметили, что питомцы для них так же важны, как и их дети. Поэтому неудивительно, что в 2020 году путешествия с любимцами выйдут на новый уровень. В будущем году мы увидим, как путешественники будут ставить комфорт своих питомцев выше собственного удобства, когда речь заходит о выборе направления и объекта размещения для поездки.

Тренды Букинга

42% опрошенных владельцев домашних животных сказали, что при выборе места для отпуска важную роль для них будет играть возможность взять с собой четвероногих попутчиков. Из них 49% готовы заплатить за проживание больше, если в объекте размещения можно разместиться с питомцами. В связи с растущим спросом увеличивается и количество жилья на Booking.com, в котором разрешено проживание с домашними животными. Пушистым постояльцам предлагают самые разные услуги и удобства, среди которых бесплатные лежанки для собак, спа для питомцев, специальное обслуживание номеров и даже ресторан для домашних животных. В 2020 году четвероногих путешественников гарантированно ждут пятизвездочные впечатления.

Отдых с внуками на широкую ногу

В 2020 году станут популярными поездки, в которые бабушки и дедушки будут путешествовать со своими внуками, оставляя при этом среднее поколение дома. Так, 72% опрошенных бабушек и дедушек из России отмечают, что чувствуют себя моложе, проводя время с внуками, а 71% уверены, что родителям необходимо давать время, которые они могли бы уделить заботе не только о своих детях, но и о себе. Учитывая, что представители старшего поколения сегодня более здоровы, энергичны и легки на подъем, число поездок с целью активного отдыха как для бабушек и дедушек, так и для их внуков, в следующем году будет только расти.

Игра столов, а не престолов

В 2020 году при выборе направления для поездки путешественники будут руководствоваться своим гастрономическим любопытством. Для многих людей выбор локации и времени путешествия будет зависеть от того, смогут ли они забронировать столик в одном из ресторанов местной кухни, где все места расписаны на несколько месяцев вперед. При этом, учитывая разнообразие рекомендаций в социальных сетях и не только, выбор не всегда будет падать на заведения с громким названием. Любителей гастрономических путешествий прежде всего привлекают не банальные места, популярные среди местных и не широко известные среди туристов, — туда отправляются на поиски настоящей домашней кухни: 71% путешественников признались, что во время отдыха для них важно попробовать местные продукты.

Планирование поездок в «золотые годы»

В мире выход на пенсию все реже ассоциируется с достижением определенного возраста и уходом с работы и все чаще — с авантюрными поездками и приключениями. В 2020 году намечается тенденция смены мировоззрения: путешественники планируют грандиозные поездки в свои «золотые годы», причем 65% респондентов считают такие приключения отличным способом провести свободное время.

Тренды Букинга

Почти половина (47%) путешественников планируют отправляться в увлекательные поездки после выхода на пенсию, а 19% опрошенных отмечают, что длительные путешествия могут быть интересны людям в любом возрасте.