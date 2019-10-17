В Брюсселе начался саммит Евросоюза 1 17.10.2019, 17:35

Главными темами встречи в Брюсселе станут «брексит» и наступление Турции в Сирии.

В Брюсселе начался саммит Евросоюза, во многом посвященный «брекситу». В преддверии саммита переговорщики ЕС и Великобритании объявили о достигнутом по этому поводу соглашении, передает «Польское радио».

Европейские лидеры также обсудят внешние проблемы, включая наступление Турции в северо-восточной Сирии. В понедельник, 14 октября, главы дипломатических ведомств стран ЕС осудили действия Анкары и постановили ограничить продажу оружия Турции.

Вторым важным вопросом саммита в Брюсселе является вето Франции относительно начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в Евросоюз. В связи с позицией Франции премьер-министры Вышеградской группы направили главе Европейского совета письмо с призывом провести в рамках саммита углубленную дискуссию, которая позволила бы выйти из сложившейся ситуации.