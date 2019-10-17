Черногория объявила о победе над Дерипаской в споре на €600 млн 1 17.10.2019, 18:07

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Также российский бизнесмен должен компенсировать Подгорице расходы на юристов.

Власти Черногории достигли «большого успеха» в ходе арбитражного разбирательства, истцом в котором выступал российский бизнесмен Олег Дерипаска, сообщает Министерство экономики республики.

«Черногория полностью опровергла совершенно необоснованные доводы господина Дерипаски и, тем самым, одержала очередную победу против господина Дерипаски и его компании», — говорится в сообщении ведомства.

В картотеке Постоянного третейского суда в Гааге разбирательство спора между Дерипаской и властями Черногории по-прежнему значится как незаконченное. РБК направил запрос представителю Дерипаски.

О подаче российским бизнесменом иска против Черногории в международный арбитраж стало известно в декабре 2016 года. Тогда сообщалось, что, ссылаясь на подписанное в 1995 году соглашение между правительствами России и Югославии, бизнесмен потребовал выплаты нескольких сотен миллионов евро в счет компенсации потерянных вложений в Комбинат алюминия Подгорица (KAP).

Завод KAP в Черногории Дерипаска приобрел в 2005 году, а в разгар мирового финансового кризиса 2008–2009 годов предприятие оказалось в долгах и на грани банкротства. В 2013 году власти страны инициировали банкротство завода, задолженность которого оценивалась примерно в €350 млн, и ввели на нем внешнее управление. Представители Дерипаски утверждали, что вложили в комбинат около €200 млн. В 2014 году En+ Дерипаски подала иск к правительству Черногории о взыскании €600 млн, но он был отклонен. Компания обвиняла Подгорицу в предумышленном обмане, целью которого было убедить вложить как можно больше денег в комбинат, чтобы потом обанкротить его и не возвратить эти инвестиции.