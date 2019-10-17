Евгений Афнагель: Они увидели, чьих пикетов было больше всего 2 17.10.2019, 18:19

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Фото: tut.by

Почему власти боятся кандидатов от гражданской кампании «Европейская Беларусь»?

Итоги регистрации кандидатов в депутаты прокомментировал Charter97.org координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель.

- Кандидаты от «Европейской Беларуси» зарегистрированы в Бобруйске, Слониме, Мозыре, Орше, Бресте. Также зарегистрировано 5 человек в Минске. При этом, по совершено надуманным поводам власти отказались регистрировать самых, на мой взгляд, сильных кандидатов. Это Ирина Халип, Максим Винярский, Андрей Войнич, Василий Жоров. Ирина Халип собрала максимальное количество подписей – около полутора тысяч, в комиссию было сдано примерно 1200. Все подписи мы сами проверяли – к ним никаких претензий быть не может! Комиссия придралась к тому, что якобы неаккуратно были оформлены подписные листы.

Андрея Войнича не зарегистрировали по той формальной причине, что ему были ранее вынесены предупреждения. При этом, они были ему вынесены в момент сбора подписей, а сейчас он регистрировался как кандидат от партии БНФ. И по закону – это не может быть причиной нерегистрации кандидата. Похожая ситуация и у Максима Винярского – комиссия утверждает, что нет одного из документов регистрации. Хотя мы все документы у всех кандидатов по 10 раз перепроверяли и все необходимые документы в комиссию были сданы. То есть, просто можно говорить об умышленной краже ксерокопии документа.

Сам факт в том, что власти видели на протяжении прошлого месяца, как шла избирательная кампания. Видели, кто наиболее активно работает, чьих пикетов было больше всего, кто активнее всего собирал подписи и т.д. Кроме того, все знают, кто такая Ирина Халип, кто такой Максим Винярский и другие наши активисты, которых не зарегистрировали. Можно говорить о том, что власти просто побоялись регистрировать наиболее сильных кандидатов от нашей кампании. Естественно, по всем случаям будут поданы жалобы в суд. Мы по этому поводу особых иллюзий не питаем, но, тем не менее, все законные способы добиться незаконного решения комиссий мы используем.

Напомним, сегодня избиркомы принимают решения о регистрации кандидатов «Европейской Беларуси»

Заседания комиссий назначены на последний день, когда можно принять решение о регистрации.

Первым получил удостоверение кандидата в депутаты активист «Европейской Беларуси», который принимает участие в избирательной кампании по Бобруйскому Первомайскому округу №79 Арсений Чигирь.

Избирательная комиссия Светлогорского округа №46 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Дмитрия Савича.

Избирательная комиссия Брестского Западного округа №1 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Полину Шарендо-Панасюк.

Избирательная комиссия Слонимского округа №58 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Виктора Марчика.

Отказано в регистрации кандидатам Андрею Маркову в Молодечно, Андрею Войничу, Максиму Винярскому, Василию Жорову в Минске.

Избирательная комиссия Партизанского избирательного округа №110 отказала в регистрации Ирине Халип.

Избирательная комиссия Чкаловского избирательного округа №96 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Оксану Юшкевич.

Избирательная комиссия Пушкинского избирательного округа №103 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Валерия Бычковского.

Избирательная комиссия Уручского избирательного округа №09 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Ольгу Николайчик.

Избирательная комиссия Оршанского городского избирательного округа №25 зарегистрировала в качестве кандидата в депутаты Дмитрия Козлова.

Информация пока не полная и обновляется.