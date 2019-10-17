Методичка «по борьбе с Навальным» Игорь Эйдман

17.10.2019, 18:39

Игорь Эйдман

Узнаете аргументацию?

У Навального есть покровители в высших эшелонах власти. Есть множество случаев, когда ему удается избежать наказания и т.д.. Его бывшие соратники получили тюремные сроки, были вынуждены уйти из политики или уехать за границу, а Навальный всё ещё на плаву. Вывод – он "подментованный"

Узнаете аргументацию? Вы подумали, что это я решил на Навального наехать и присоединился к стройному хору его обличителей в ФБ? А я просто пересказал один из тезисов методички "по борьбе с Навальным" из взломанной почты известного кремлевского политтехнолога Костина, которую он подготовил для администрации президента РФ. Я видел множество таких бумажек и уверен, что это подлинный документ: узнаваемые приемы, методы, стиль. Понятно, что субъектами антинавальновской кампании работают известные как бы оппозиционные блогеры. Ну а те, кто бесплатно пишет о "провокаторе Навальном", должны наконец-то понять, что их просто на халяву используют черные пиарщики из АП.

PS. Надо различать принципиальную критику различных аспектов деятельности и политической позиции Навального (это абсолютно нормально) и сознательное или по глупости участие в проплаченной чернушной кампании по распространению фейков и мемов про него: "поп Гапон", "подментованный", "провокатор", "соблазнитель детей" и т.д.

Игорь Эйдман, Facebook