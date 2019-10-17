РПЦ решила разорвать отношения с греческой церковью 3 17.10.2019, 19:27

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Синод РПЦ принял такое решение из-за признания автокефалии Православной церкви Украины.

На заседании 17 октября синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение разорвать отношения с Православной церковью Греции, информирует пресс-служба РПЦ.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ", – говорится в заявлении.

Кроме того, Синод уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла прекратить поминовение архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима ІІ во время богослужений в случае, если тот начнет упоминать в богослужениях предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания.

Согласно сообщению, такое решение Синод принял из-за признания автокефалии Православной церкви Украины на соборе Элладской православной церкви 12 октября.

В РПЦ заявили, что в "открытом доступе отсутствует официальный документ", подписанный архиереями греческой церкви, поэтому "опасаются", что решение было принято с нарушением процедуры.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Элладская православная церковь – автокефальная поместная церковь на части территории Греции. Занимает 11-е место в диптихе автокефальных поместных церквей.