Вице-президент федерации Южной Кореи о матче с КНДР: Это было похоже на войну 17.10.2019, 19:32

Соседние страны провели первый матч на территории КНДР с 1990 года.

Вице-президент федерации футбола Южной Кореи Чой Ен Ир поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 против КНДР (0:0) в Пхеньяне, передает «Трибуна».

«Это было похоже на войну. До сегодняшнего дня я никогда не видел такого уровня агрессии в футбольном матче.

Северокорейцы даже не смотрели в глаза, когда я пытался с ними разговаривать, не говоря уже об ответах», – сказал чиновник.

Great to be there and cheer on the #interKorean #soccer game tonight. Guards salute as the #DPRK national anthem plays. Players high five 🖐 opposing teams! pic.twitter.com/WX5VyHsTHy — Joachim Bergström (@jchmbrgstrm) 15 октября 2019 г.

Трансляция матча между Северной Кореей и Южной не велась, на игру не были допущены южнокорейские болельщики и иностранные СМИ.

Матч прошел без зрителей. Корейская футбольная ассоциация получала информацию о ходе игры от делегата Азиатской конфедерации футбола, который отправлял сообщения и фото со своего мобильного телефона.

Это был первый матч между соседними странами на территории КНДР с 1990 года.