За сутки акции «Белавиа» распродала более 60 тысяч мест в самолетах 17.10.2019, 19:57

Фото: charter97.org/Иван Межуй

С 16 по 17 октября авиакомпания провела распродажу.

Впервые в акцию были включены все регулярные направления без исключения. Стоимость билетов на все регулярные рейсы «Белавиа» составила 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы – в одну сторону, передает belmir.by.

Как сообщили в компании, за сутки было продано более 60 тысяч мест, а самыми популярными направлениями стали Москва, Тбилиси и Калининград. Самым дешевым авиабилетом в обе стороны стал билет в Москву (аэропорт Жуковский) – 28,56 евро.

Наибольшим спросом у пассажиров «Белавиа» пользовался город Москва. На этот рейс в Москву было куплено 4 650 мест. Вторым по популярности направлением стала грузинская столица со стоимостью билета 84,14 евро за полет туда-обратно. На рейс в Тбилиси билеты купили 4 294 человека. В топ три лидеров по продажам вошел и Калининград. Всего в этот город было куплено 3 551 место по цене 34,56 евро туда-обратно. Пятерку самых востребованных городов для путешествия замыкают Санкт-Петербург (3 310 мест) и Нур-Султан (2 647 мест). Билеты в/из Минска в Санкт-Петербург и обратно стоили 54,56 евро, а в Нур-Султан – 73,65 евро.

«Мы бы хотели поблагодарить пассажиров за их активность и отзывы об акции, за то, что делились теми направлениями, куда отправятся путешествовать в ближайшее время. Такая обратная связь мотивирует нас и дальше разрабатывать и предлагать специальные предложения для путешествий. Совсем скоро мы представим новые тарифы, которые надеемся, порадуют пассажиров, предпочитающих путешествовать без багажа», – рассказал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Среди европейских направлений, билеты на которые выкупили в первые два часа с момента старта акции: Ларнака, Барселона, Милан, Рим и Прага. Стоимость этих направлений за полет туда-обратно по акции варьировалось от 75 до 110 евро.