Илон Маск объяснил, чего не хватает для колонизации Луны 7 17.10.2019, 20:18

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Илон Маск

Глава SpaceX назвал колонизацию Луны «большим вызовом».

На прошлой неделе глава компании SpaceX Илон Маск представил долгожданный космический корабль Starship, который является самым мощным и большим на сегодня. Сообщается, что Starship сможет перевозить до 100 людей за раз и станет основным транспортом во время колонизации Марса и Луны. Но вот насчет последнего Маск недавно засомневался, передает nv.ua.

Калифорнийский предприниматель заявил, что колонизация Луны будет большим вызовом для людей, поскольку там недостаточно ресурсов, в частности — углерода.

«Большой проблемой для дозаправки Starship на Луне является поиск источников углерода. Вероятно, большие его залежи есть в кратерах от метеоритов. То же самое касается водорода и кислорода», — написал Илон Маск в своем Twitter.

Дело в том, что эти ресурсы на Марсе можно черпать из разряженной атмосферы Красной планеты, а на Луне атмосферы практически нет. Пока, единственный источник необходимых ресурсов для колонизации земного спутника — это залежи льда, которые недавно нашли в кратерах на полюсах Луны, и из которых можно добыть воду и водород для создания ракетного топлива и поддержания жизни людей.

Но, в планах Маска колонизация предусматривает создание на Луне и Марсе складов по производству топлива из водорода и углерода. Последнего как раз нет на земном спутнике, и люди пока не знают как его там производить в огромных масштабах.

Эксперты объясняют, что добывать углерод из почвы Луны может быть очень непростой задачей, на которые уйдут годы. Даже на Земле становление подобной добычи может занять пару десятков лет.