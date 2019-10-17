Илон Маск объяснил, чего не хватает для колонизации Луны

Илон Маск объяснил, чего не хватает для колонизации Луны7
- 17.10.2019, 20:18
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Глава SpaceX назвал колонизацию Луны «большим вызовом».
На прошлой неделе глава компании SpaceX Илон Маск представил долгожданный космический корабль Starship, который является самым мощным и большим на сегодня. Сообщается, что Starship сможет перевозить до 100 людей за раз и станет основным транспортом во время колонизации Марса и Луны. Но вот насчет последнего Маск недавно засомневался, передает nv.ua.
Калифорнийский предприниматель заявил, что колонизация Луны будет большим вызовом для людей, поскольку там недостаточно ресурсов, в частности — углерода.
«Большой проблемой для дозаправки Starship на Луне является поиск источников углерода. Вероятно, большие его залежи есть в кратерах от метеоритов. То же самое касается водорода и кислорода», — написал Илон Маск в своем Twitter.
Дело в том, что эти ресурсы на Марсе можно черпать из разряженной атмосферы Красной планеты, а на Луне атмосферы практически нет. Пока, единственный источник необходимых ресурсов для колонизации земного спутника — это залежи льда, которые недавно нашли в кратерах на полюсах Луны, и из которых можно добыть воду и водород для создания ракетного топлива и поддержания жизни людей.
Но, в планах Маска колонизация предусматривает создание на Луне и Марсе складов по производству топлива из водорода и углерода. Последнего как раз нет на земном спутнике, и люди пока не знают как его там производить в огромных масштабах.
Эксперты объясняют, что добывать углерод из почвы Луны может быть очень непростой задачей, на которые уйдут годы. Даже на Земле становление подобной добычи может занять пару десятков лет.