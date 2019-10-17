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Илон Маск объяснил, чего не хватает для колонизации Луны

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  • 17.10.2019, 20:18
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Илон Маск объяснил, чего не хватает для колонизации Луны
Илон Маск

Глава SpaceX назвал колонизацию Луны «большим вызовом».

На прошлой неделе глава компании SpaceX Илон Маск представил долгожданный космический корабль Starship, который является самым мощным и большим на сегодня. Сообщается, что Starship сможет перевозить до 100 людей за раз и станет основным транспортом во время колонизации Марса и Луны. Но вот насчет последнего Маск недавно засомневался, передает nv.ua.

Калифорнийский предприниматель заявил, что колонизация Луны будет большим вызовом для людей, поскольку там недостаточно ресурсов, в частности — углерода.

«Большой проблемой для дозаправки Starship на Луне является поиск источников углерода. Вероятно, большие его залежи есть в кратерах от метеоритов. То же самое касается водорода и кислорода», — написал Илон Маск в своем Twitter.

Дело в том, что эти ресурсы на Марсе можно черпать из разряженной атмосферы Красной планеты, а на Луне атмосферы практически нет. Пока, единственный источник необходимых ресурсов для колонизации земного спутника — это залежи льда, которые недавно нашли в кратерах на полюсах Луны, и из которых можно добыть воду и водород для создания ракетного топлива и поддержания жизни людей.

Но, в планах Маска колонизация предусматривает создание на Луне и Марсе складов по производству топлива из водорода и углерода. Последнего как раз нет на земном спутнике, и люди пока не знают как его там производить в огромных масштабах.

Эксперты объясняют, что добывать углерод из почвы Луны может быть очень непростой задачей, на которые уйдут годы. Даже на Земле становление подобной добычи может занять пару десятков лет.


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