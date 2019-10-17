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Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси

  • 17.10.2019, 20:26
Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси
Бенджамин-Павел Дуду

Мать баскетболиста — белоруска, отец — ганец.

Баскетболист Бенджамин-Павел Дуду получил право выступать за сборную Беларуси. Специальное разрешение было получено из Международной федерации баскетбола, передает euroradio.fm.

Дуду 28 лет. Он родился в Светлогорске. Его мать — белоруска, отец — ганец. После развода мать вернулась с детьми из Ганы в Беларусь. Бенджамин-Павел увлекся баскетболом и вырос в профессионального игрока. Выступал за российские клубы, с 2017-го — за могилевский "Борисфен".


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