Естественная убыль населения России ускорилась на 30% за год 5 17.10.2019, 20:31

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Россия вымирает с рекордной за 11 лет скоростью.

Россия продолжает ускоренно катиться в демографическую пропасть. За январь-август естественная убыль населения ускорилась еще на 30%, сообщил в четверг Росстат.

За 8 месяцев в стране родились 994,3 тысячи человек, умерли - 1,213 миллиона. И хотя смертность сократилась (на 33,7 тысячи человек), темпы падения рождаемости оказались выше в 2,5 раза (83,9 тысячи человек), передает finanz.ru.

В целом по стране в число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза; в 32 субъектах это расхождение достигало 1,5-2,1 раза.

Из-за естественной убыли страна за 8 месяцев потеряла 219,2 тысячи человек - на 50,1 тысячи больше, чем за тот же прошлого года. В результате годовой демографический прогноз правительства, согласно которому естественная убыль должна была стабилизироваться (на уровне 219 тысяч человек), был перевыполнен уже началу сентября.

Это вынудило Минэкономразвития ухудшить прогноз. По новой оценке МЭР, скорость вымирания населения в этом году станет рекордной с 2008 года - 284,4 тысяч человек. Показатели выше российская статистика фиксировала лишь в период с середины 1990х по середину 2000х, когда ежегодно смертность превышала рождаемость на 500-600 тысяч человек.

Приток мигрантов в этом году ускорился вдвое, до 166,7 тысячи человек, сообщает Росстат. Но компенсировать естественную убыль он полностью не смог. В результате за 8 месяцев общая численность населения сократилась на 55,2 тысячи человек (146,7 млн).

Продолжают вымирать 69 из 85 субъектов РФ. В каждом девятом ситуация близка к полноценной демографической катастрофе: 10 регионов за период с 1989 по 2017 гг потеряли больше 20% жителей.

Население Мурманской области сократилось на 34%, Сахалинской - на 31%, Архангельской - на 26%, Псковской - на 24%, Амурской - на 24%, Кировской - на 24%, Ивановской - на 22%, Тверской - на 22%, Тамбовской - на 21%, Костромской - на 20%, Смоленской - на 18%, Владимирской - на 16%, Рязанской - на 16%, Орловской - на 15%, Ярославской - на 14%, писал ранее завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

В условиях, когда перспективы отсутствуют, почти 20 миллионов человек живут за чертой бедности, а каждый третий имеет доход ниже 15 тысяч рублей, люди не стремятся рожать детей, несмотря на призывы плодиться, к которым подключились чиновники вплоть до президента.

Ключевой показатель рождаемости - коэффициент рождений первого ребенка на одну женщину - продолжает падать, а по итогам 2018 года его значение - 0,66 детей на одну женщину - стало минимальным за 20 лет, указывает директор Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС Татьяна Малева.

Одновременно снижается коэффициент рождений второго ребенка. Растет рождаемость лишь в многодетных семьях: коэффициенты третьих и последующих рождений в 2018 году увеличились с 0,31 до 0,33 ребенка не женщину.

Люди откладывают рождение первенцев, а значит, оснований ожидать в России всеобщей модели семьи «хотя бы с одним ребенком» становится все меньше, отмечает Малева: «В основе подобной динамики рождаемости могут лежать два фундаментальных фактора. На первых рождениях сказывается экономическая рецессия, в том числе снижение реальных доходов населения с 2014 года, а также, возможно, смена поколений в возрастах максимальной репродуктивной активности».