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Генетики научились выводить безрогих коров

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  • 17.10.2019, 20:55
Генетики научились выводить безрогих коров

Выведение комолых коров с помощью генной инженерии поможет фермерам.

Стартап Recombinetics отчитался об успешном эксперименте по созданию комолых коров, который длился с 2014 г.

Об этом сообщают в своей статье для журнала Nature Biotechnology учёные Калифорнийского университета в Дейвисе, пишет Popmech.ru.

Как отмечается, гомозиготность клетки коровы по аллели PC Celtic POLLED позволяет при искусственном осеменении получать полностью здоровых телят с полным отсутствием рогов.

Руководитель исследователей Элисон Ван Иненнаам уточнила, что с формальной точки зрения такие животные считают генномодифицированными, но при этом все их гены присущи обычным животным разных пород и могут считать плодом селекционного отбора. Ожидается, что это должно помочь при одобрении новых коров Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Выведение комолых коров с помощью генной инженерии, по мнению ученых, поможет фермерам, у которых не будет необходимости самостоятельно избавляться от рогов у своих животных.


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