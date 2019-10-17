США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии

США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии1
- 17.10.2019, 21:03
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Об этом сообщила вице-президент США Майкл Пенс.
Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке операции турецкой армии в Сирии. Об этом сообщила вице-президент США Майкл Пенс, передает Reuters.
Приостановка операции продлится 120 часов, чтобы курдские формирования могли выйти из района операции.
Пенс накануне прибыл в Турцию для обсуждения военной операции «Источник мира», которую Анкара начала под эгидой борьбы с терроризмом.