США и Турция договорились приостановить операцию Анкары в Сирии 1 17.10.2019, 21:03

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Майкл Пенс

Об этом сообщила вице-президент США Майкл Пенс.

Вашингтон и Анкара достигли соглашения о приостановке операции турецкой армии в Сирии. Об этом сообщила вице-президент США Майкл Пенс, передает Reuters.

Приостановка операции продлится 120 часов, чтобы курдские формирования могли выйти из района операции.

Пенс накануне прибыл в Турцию для обсуждения военной операции «Источник мира», которую Анкара начала под эгидой борьбы с терроризмом.