Экономист Аслунд: В России авторитарная клептократия 17.10.2019, 21:29

Андерс Аслунд

Российская экономика стагнирует.

Об этом Андерс Аслунд, американский профессор и специалист по Восточной Европе, сказал в интервью журналу НВ.

Он также отметил, что война в Украине и санкции США и ЕС ежегодно обходятся России в 3−4% ВВП: «Давайте посчитаем. Россия повысила военные расходы на 2% ВВП с 2008 по 2016 год — это много. Финансовые санкции ЕС стоят России 1−1,5% в год. Крым — $5 млрд в год и Донбасс примерно столько же. Это $10 миллиардов в год. И это не военные расходы, а расходы администрации, пенсии и инфраструктура. ВВП России составляет $1 трлн 600 млрд в год. То есть 3−4% ВВП в год из-за войны в Украине и санкций они теряют, и экономика России находится в стагнации. Реальные доходы населения за последние годы снизились на 13%. При этом в России авторитарная клептократия. Руководство страны сосредоточено на накоплении капитала в руках небольшой группы, все это похоже на времена Брежнева, только воруют больше. Что при этом делает Путин? Он копит резервы. Сегодня они составляют $530 млрд, но люди от этого ничего не имеют и живут еще беднее».

Аслунд отметил, что Единая Россия теряет поддержку, а руководство Федеральной службы безопасности РФ, глядя на «коммерческие успехи» приближенных к президенту Владимиру Путину бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний, «чувствует несправедливость своего, пусть немаленького, но несравнимого с ближайшим кругом дохода».

«Все это делает позицию Путина довольно сложной. Он не готов совершать реформы, потому что это ослабит его автократию, но он может выйти из Донбасса, и это автоматически избавит его от санкций. Я уверен, что он еще не решил, что делать с Донбассом, но это одна из возможностей, на которую он явно смотрит», — сказал экономист.

Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС снять санкции против РФ, экономист отметил, что считает это маловероятным.

«Санкции — это очень инерционный процесс. В ЕС восемь стран-членов выступают против санкций в отношении России, и пять из них сильно против — Италия, Кипр, Греция, Венгрия и Австрия. При этом двадцать стран за санкции, особенно Литва и Польша. В такой ситуации санкции точно не отменяют», — заявил Аслунд.

Напомним, по подсчету агентства Bloomberg, за последние пять лет экономика РФ потеряла около 10% ВВП из-за падения цен на нефть и последствий аннексии Крыма.