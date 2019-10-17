Минское «Динамо» пропустило шесть шайб от «Торпедо» 12 17.10.2019, 21:37

Минчане потерпели пятое поражение подряд.

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское "Динамо" на своей площадке в присутствии 11 461 болельщика пропустило от нижегородского "Торпедо" шесть безответных шайб — 0:6, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — ТОРПЕДО — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

ДИНАМО: Энрот; Готовец (к) — Евенко, А.Костицын — Паре — Павлович; Граньяни — Еременко, Когалев — Шор — Принс; Знахаренко — Эллиотт, Мартынов — Демков — Степанов; Павленко — Китаров — Феоктистов; Дюков, Грецкий.

ТОРПЕДО: Тихомиров; Баранцев (к) — Орлов, Жафяров — Шредер — Варнаков; Геноуэй — Мишарин, Бочаров — Хауден — Шенфельд; Волченков — Аляев, Веряев — Ильин — Ураков; Щехура — Белевич — Гончарук; Зборовский.

ШАЙБЫ: 0:1 — Бочаров (Шенфельд, 10.56). 0:2 — Шредер (Жафяров, Аляев, 12.07). 0:3 — Жафяров (Варнаков, Шенфельд, 19.27 — бол.). 0:4 — Гончарук (Щехура, 23.39). 0:5 — Щехура (Гончарук, Мишарин, 50.01). 0:6 — Ураков (Гончарук, Ильин, 56.36).