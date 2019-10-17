В президентской гонке США у Трампа и Байдена появился конкурент 1 17.10.2019, 21:48

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В США сменился лидер предвыборной гонки.

Скандал между Трампом и Байденом, взаимные обвинения в коррупции, вопросы, связанные с импичментом сыграли свою негативную роль. В президентской гонке появляются новые имена, на которые начинают обращать внимание американские избиратели. Это ярко проявилось после общенациональных, четвертых по счету, теледебатов в штате Огайо, которые провели кандидаты в президенты США от Демократической партии, передает zn.ua.

Дискуссия продемонстрировала, что бывший вице-президент США Джо Байден сдал позиции, и лидером предвыборной гонки становится Элизабет Уоррен.

Кроме численного рекорда для телетрансляций такого рода событий - на одной сцене впервые собрались 12 человек - новый раунд дебатов собрал самую большую аудиторию за всю свою историю и явил миру нового фаворита демократической гонки, сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Как пишет Fox News, сильное выступление Уоррен показало ее проницательность и подготовленность во время отражения атак других кандидатов, пытавшихся сократить свое отставание от фаворита гонки.

Кстати, Уоррен была первой из демократов, кто публично выступил с поддержкой инициативы импичмента Трампа.

К настоящему времени она собрала больше всех средств на свою кампанию и лидирует по опросам общественного мнения.

Все это вкупе с серьезным ослаблением по разным причинам позиций Байдена и перенесшего инфаркт Берни Сандерса в последнее время почти гарантирует Уоррен место фаворита в гонке.

Теперь будущее партийной номинации зависит от того, насколько эффективно Элизабет Уоррен справится с критикой со стороны республиканцев и сможет ли она убедить всех демократов, что ее левые взгляды не слишком радикальны и могут быть приняты большинством населения США.

Победа в дебатах, конечно, не гарантирует победу на праймериз. Однако дискуссия в Огайо подтверждает четко обозначившуюся тенденцию: Байден постепенно теряет популярность, отмечают эксперты.

Рейтинг бывшего вице-президента падает на фоне расследование дела Украинагейт. Еще в самом начале возгорания скандала эксперты говорили, что Трампу не смогут объявить импичмент, поскольку его популярность среди республиканцев превышает 90 процентов, да и не было таких случаев, а вот репутация Байдена, которого обвиняют в коррупции, пострадает.

Президентские выборы в США пройдут в 2020 году. К праймериз Республиканской партии готовятся три кандидата, включая самого Трампа. К праймериз Демократической партии готовится 21 кандидат. Также в выборах президента США будут участвовать 8 кандидатов от Либертарианской партии, 7 кандидатов от Партии Зеленых, 3 кандидата от партии Американской солидарности и два независимых кандидата.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз - институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный кандидат в президенты.