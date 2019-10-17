В украинской армии больше не будет прапорщиков 3 17.10.2019, 22:07

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Верховная Рада Украины ввела новые звания.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №0906 о внедрении новых воинских званий в армии. 278 народных депутатов поддержали документ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы, передает zn.ua.

Так, законом усовершенствовано законодательство Украины введением новых воинских званий сержантского и старшинского состава в Вооруженных силах Украины, соответствующие стандартам НАТО. Также повышается роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению.

Главное новшество – отказ от звания прапорщик. Ранее в армии были следующие звания: рядовой; старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик. Теперь появились рекрут солдат, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Звания офицерского состава остались без изменений.

Так будут выглядеть звания в армии и на флоте: