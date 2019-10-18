Как Россия меняет демографическую ситуацию в Крыму 11 18.10.2019, 7:44

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После оккупации полуострова туда переехали не менее 140 000 человек.

Доклад генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша о ситуации с правами человека в аннексированном Россией Крыму опубликовали еще летом этого года, но формально он был представлен 14 октября во время заседания Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН. Постоянное представительство Украины при организации воспользовалось этим, чтобы обратить внимание на то, что в докладе руководство ООН признало нарушение Россией четвертой Женевской конвенции. Речь, в частности, идет о сознательных попытках Москвы изменить состав населения полуострова, сообщает dw.com.

"Согласно докладу, Россия поощряет перемещения собственного населения на полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и явным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыма", - заявил глава украинского представительства при ООН Владимир Ельченко во время презентации документа на заседании комитета.

Пресс-секретарь представительства Олег Николенко, комментируя доклад на своей странице в Facebook, написал о том, что российские власти принимают меры, вынуждающие тех, кто "не согласен с оккупацией", покинуть полуостров, и с 2014 по 2018 годы переселили в Крым свыше 140 тысяч российских граждан. "В количественных показателях это составляет более 5 процентов прироста населения", - подчеркнул Николенко. Дипломат добавил, что "все российские злодеяния фиксируются и будут использованы для того, чтобы привлечь Москву к ответственности, в том числе в следующих резолюциях и международных судах".

РФ вынуждает "неудобных" крымчан покидать полуостров

Опрошенные DW украинские правозащитники отмечают, что реальные цифры существенно выше тех, которые приведены в докладе Гутерриша. Так, в документе упоминается, что в 2017-2018 годах не менее 109 жителей Крыма были "принудительно депортированы" с территории полуострова. В соответствии с докладом, в большинстве случаев речь идет об украинских гражданах, которые, по мнению российских властей, не имели права проживать в Крыму.

Председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, в свою очередь, отметила, что ее организацией зафиксированы как минимум 369 судебных решений о депортации. Из них в 40 случаях речь шла о людях, имеющих в Крыму родственников или находящихся в гражданском браке с жителями полуострова.

Но принудительная депортация - это лишь верхушка айсберга, если говорить о жителях Крыма, покинувших полуостров после его аннексии Россией, говорят эксперты. Как сообщило украинское министерство социальной политики, на август 2018 года число вынужденных переселенцев из Крыма составило 33,5 тысячи. Председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев подчеркивает, что речь идет только об официально зарегистрированных лицах: по оценкам экспертов центра, в действительности число составляет как минимум 40 тысяч.

При этом, отмечает Ольга Скрипник, российские власти в Крыму не прекращают преследований крымскотатарских и украинских активистов, принуждают жителей полуострова получать российские документы, удостоверяющие личность или право собственности, уничтожают инфраструктуру, позволяющую изучать украинский и крымскотатарский языки. Важным элементом этой политики стал принудительный призыв в ряды российской армии, в результате чего крымчане иногда проходят службу за пределами полуострова, добавляет правозащитница. По ее словам, зафиксированы случаи, когда крымские срочники оказывались в Сирии. "Делается все возможное, чтобы привить тем, кто остается, российскую идентичность или выдавить неугодных лиц за пределы полуострова", - отмечает Скрипник.

По ее словам, Россия нарушает не только Женевскую конвенцию, но и Римский статут. В перспективе, считает Скрипник, этот факт может стать предметом рассмотрения в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. "Информация о принудительном призыве в армию в Крыму, о которой правозащитники сообщали раньше, уже нашла свое отражение в недавнем докладе прокурора МУС. Поэтому вполне возможно, что в следующем докладе будет упомянуто и изменение демографической ситуации на оккупированном полуострове", - отмечает Скрипник.

Из России в Крым переезжают военные, чиновники и судьи

По данным Крымскотатарского ресурсного центра, число россиян, с 2014 года переехавших на полуостров, также существенно выше данных, представленных в докладе ООН. Эскендер Бариев говорит, что всего на постоянное место жительства в Крым из России приехали около 200 тысяч человек, большую часть из которых составляют военные, госслужащие и судьи. "Россия систематически увеличивает свой военный контингент в Крыму, за военными едут их семьи. Та же ситуация с чиновниками, силовиками и судьями, которыми систематически заменяют местные кадры почти во всех сферах государственной деятельности", - говорит Бариев.

О назначении на должности в Крыму госслужащих из России говорится и в докладе Гуттериша. В качестве примера там приводится тот факт, что 16 судей так называемого "Верховного суда Крыма" переехали на полуостров с территории РФ. По данным Крымской правозащитной группы, информация о вакансиях в Крыму распространяется на сайтах российских государственных служб занятости. Некоторые из вакансий сопровождаются предложениями обеспечить жильем тех граждан РФ, которые хотят переехать на аннексированный полуостров.

Председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев отмечает, что в некоторых сферах, например, в области СМИ, зарплата, которую предлагают россиянам, может быть выше, чем у крымчан, занимающих аналогичные должности. Большое количество переселенцев из России составляют также российские рабочие, привлеченные к строительству крупных инфраструктурных проектов, таких как мост через Керченский пролив и трасса "Таврида", добавляет Бариев.

Приток россиян компенсирует негативные демографические показатели

Поток переезжающих в Крым россиян настолько велик, что он компенсирует негативные демографические тенденции на полуострове. По данным Крымстата, за первые три месяца 2019 года уровень смертности в 1,6 раза превышал показатель рождаемости. При этом российская администрация Крыма признает, что эти показатели почти на 20 процентов выше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Однако, несмотря на высокую смертность и десятки тысяч человек, которые покидают аннексированный полуостров, в отчетах Крымстата говорится, что за пять лет с момента аннексии полуострова его население выросло более чем на 70 000 человек.

В мае этого года руководитель Крымстата Ольга Балдина рассказала журналистам, что положительное сальдо миграции на полуострове за последние пять лет составило 117 700 человек. И хотя эта цифра включает в себя и перераспределение населения между Крымом и Севастополем, которые являются отдельными административными единицами, в Крым, по словам Балдиной, в основном приезжают из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодара.

DW обратилась с просьбой за комментарием к некоторым российским правозащитникам, однако они отказались обсуждать эту тему, сославшись на ее "геополитические особенности" или на то, что данный вопрос выходит за рамки правозащитной тематики. В постоянном представительстве России при ООН на запрос DW прокомментировать информацию, приведенную в докладе генерального секретаря ООН, не ответили.