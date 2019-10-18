В Барселоне возобновились массовые беспорядки 18.10.2019, 8:25

Фото: Julián Rojas

Демонстранты жгут костры на улицах.

В ночь на 18 октября на улицах Барселоны возобновились массовые демонстрации, в которых приняли участие несколько тысяч человек.

Как сообщает El Pais, демонстранты жгли мусор и мебель в центре города, бросали камни и петарды в полицейских.

Кроме того, протестующие подожгли стулья одного из уличных кафе и бросили их на проезжую часть.

Также была разбита витрина одного из банковских отделений.

Полиции пришлось пресекать столкновения сторонников независимой Каталонии и правых радикалов, которые проводили свой митинг.

Акции протеста проходят в Каталонии с 14 октября, когда Верховный суд Испании вынес приговоры лидерам Каталонии, которые принимали участие в организации референдума о независимости региона в 2017 году. Девять политиков и активистов приговорены к тюремным срокам от 9 до 13 лет.

После этого в Барселоне начались массовые акции протеста и блокирование дорог.

Фото: Julián Rojas

Протесты также охватили Жирону, Таррагону и Манрес. В Жироне, в частности, люди заблокировали железную дорогу.

Фото: EP

Также протестующие частично заблокировали аэропорт Эль-Прат.

1 октября 2017 года власти Каталонии провели непризнанный Мадридом референдум о независимости региона. За независимость проголосовало 90,18% (2 044 038 человек). Против независимости — 7,83% (177 547 человек). Явка составила 43,03% (2 286 217 с 5,3 миллиона человек).