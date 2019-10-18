Крэйг Вудкрофт: Каждый должен сказать другому игроку - парень, мы одна команда 18.10.2019, 8:28

Крэйг Вудкрофт

Фото: pressball.by

Главный тренер минского «Динамо» рассказал о необходимости перестроить ментальность подопечных.

Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт подвел итог провального матча против "Торпедо" (0:6), сообщает pressball.by.

- Буквально 5-6 матчей назад игры с участием "Динамо" считались одними из самых зрелищных в КХЛ. Сейчас на видеокубе показали нескольких болельщиков, которые спали. Насколько это неприятно, когда болельщики засыпают на домашних играх? И что произошло за последние 5 игр, что матчи перестали интересовать даже собственных болельщиков?

- Еще две недели назад мы видели сплоченную команду, которая знает, что надо делать для победы. Это был сплоченный коллектив на одной волне. Победа над "Йокеритом" стал своеобразной ватерлинией — это уровень, на котором мы можем играть каждый вечер. Это уровень, на котором мы должны играть в каждом матче. К сожалению, после этого начался спад в результатах.

Мы каждый раз говорим игрокам, что есть определенный объем работ, который нужно выполнить для победы в матче, но так получается, что хоккеисты почему-то его не выполняют. Это был мой месседж команде после матча. Я спросил: "Ребята, почему другие команды выглядят более заинтересованными в победе, чем мы?" Игрокам надо в этом разобраться. Мы будем продолжать работать, разговаривать с командой. Нам нужно побеждать, нам нужны очки. Что касается вопроса про болельщиков: как вы думаете, как я себя чувствовал? Конечно, это большое разочарование для меня, всего тренерского штаба и игроков.

- Пять поражений подряд, команда в кризисе, знаете ли вы, как ее выводить? Можно ли ожидать каких-то улучшений в матче с "Барысом" во вторник?

- Каждый вечер ты должен выходить на лед и быть готовым забирать два очка. Другая команда выходит на лед с такой же целью. Здесь и начинается соревнование — кто более готов, кто больше хочет победить. На каждый вечер есть план, который должен помочь одержать победу. Игроки должны понимать, что именно этот план принесет нам успех, и должны хотеть ему следовать.

Почему-то сейчас хоккеисты не выглядят заинтересованными забирать победу каждый вечер и следовать плану, который в конечном итоге должен принести нам победу. У тебя нет выбора в КХЛ — хочешь ты играть сегодня или нет. Ты не можешь сказать, что сегодня хочешь играть, а завтра — нет. Это лига профессионалов. Каждый день ты выходишь на лед и делаешь свою работу, потому что ты профессионал. Потому что с тобой играет такая же команда профессионалов, которая будет точно так же хотеть победить, как и ты.

Если ты выходишь на лед и делаешь свою работу, а кто-то другой выходит и не делает ее, то, конечно, тебе будет тяжело добиваться целей, которые ты поставил. Тогда ты должен сказать другому игроку: "Парень, мы одна команда, мы должны работать вместе!" Каждый должен так сказать. Все должны работать как единый механизм.

Секрет побед — это желание побеждать, преданность игре, команде и тому, как ты будешь отдаваться на льду, чтобы заслужить победу. Вторая часть: объем работы, который ты должен выполнить. Более того, который должен выполнить каждый. Не может быть такого, что ты свою работу выполнил, а кто-то другой — нет.

Я думаю, что есть небольшая проблема в ментальности нашей команды. Мы должны перестать равнодушно относиться к своим поражениям. После таких матчей каждый игрок должен прийти в раздевалку, посмотреть в зеркало и сказать: "Что я сегодня сделал не так?", разобрать свои ошибки и в следующий раз постараться их не допустить. Конечно, сегодня мы разочаровали всех — и болельщиков, и себя, и журналистов.

Я думаю, проблема в том, что команда сегодня выглядела незаинтересованной в победе. Наверное, я буду прав, если скажу, что болельщики на трибунах больше хотели победить, чем команда на льду. В КХЛ каждый вечер играют две команды, у каждой из которых есть план. Тот, кто будет четче следовать своему плану, в итоге и победит. За сегодняшнее поражение вся ответственность лежит на нас. Мы должны понимать, как это исправить. Думаю, мы обязательно разберемся и сможем выйти на победный путь",— цитирует Вудкрофта официальный сайт минского "Динамо".