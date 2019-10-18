Везение Путина закончилось весной 2014 года 4 Виктор Каспрук, «Крым. Реалии»

18.10.2019, 8:35

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Фото: Shutterstock

Россия действительно близка к отключению от мировой финансовой сети SWIFT.

Введенные санкции против России пока не достигли главной цели ‒ заставить Москву прекратить свою агрессию в отношении Украины. Этому есть много причин. Но главной стала та, что поскольку вводятся они медленно и не всегда пропорциональны преступлениям Кремля, Путину удается частично смягчить их последствия и минимизировать потери для экономики России.

Поэтому подходы при введении международных санкций в отношении России должны быть коренным образом пересмотрены. Поскольку, чувствуя нежелание Запада вводить более действенные и чувствительные для Российской Федерации санкции, она все больше и больше наглеет.

Возможно, стоило бы от практики продления санкций каждые полгода перейти к значительному увеличению их, если Москва и дальше будет продолжать вести гибридную войну с Украиной и Западом.

Например, если Россия в течение трех месяцев не прекратит обстрелы с оккупированных ею частей Донбасса, то Европа резко сокращает закупку российских энергоносителей.

Если Россия не выведет свои войска с Донбасса и не передаст Украине полный контроль над украинско-российской границей в течение трех месяцев, то ее отключат от мировой финансовой сети SWIFT.

Если Россия в течение следующих трех месяцев не прекратит оккупацию украинского Крыма и не передаст контроль над полуостровом Украине, то все финансовые активы и имущество России за рубежом будут конфискованы.

Акция под посольством России в Украине «Путин, за Иловайск ответишь». Киев, 29 августа 2018 года

Необходимо перейти от порочной практики уговоров Российской Федерации к конкретным требованиям мировой общественности к стране-агрессору, делающей вид, что международные законы написаны не для нее.

Очевидно, что Россия отступит от Украины только при условии возникновения обстоятельств, когда для Кремля станет ясно, что Российская Федерация находится на пороге распада, или же экономическая ситуация в этой стране станет настолько невыносимой, что, опасаясь народного восстания и потери своей власти, Путин будет вынужден дать «задний ход».

Большая слабость кремлевцев заключается в том, что подавляющее большинство экспорта из Российской Федерации составляет газ и нефть, а российские технологии их разведки и добычи достаточно устаревшие. Поэтому без западных технологий и западных инвестиций уменьшение объемов добычи газа и нефти в России неизбежно.

Акция-перформанс «Суд над Путиным» возле посольства России в Украине. Киев, 7 октября 2019 года

Везение Путина закончилось весной 2014 года после вероломного нападения на Украину. И в Москве еще смогут увидеть, какую силу имеют США, если решат ее использовать.

Расширение экономических санкций медленно, но неотвратимо разрушает российскую экономику. Россия будет экономически изолирована и ограничена в том, чем она сможет заниматься на Западе.

Но Путин никак не хочет признать, что Россия нуждается в Западе гораздо больше, чем Запад нуждается в России.

Кремль готовится ввести для россиян стандарты стран третьего мира

За 20 лет путинизма Российская Федерация потеряла остатки научной мощности, доставшиеся ей в наследство от бывшего СССР.

Большинство ученых уже давно выехали на Запад, российское образование и медицинские услуги находятся в позорном состоянии, уровень жизни российского населения, если отъехать от Москвы или Санкт-Петербурга на сто километров, опустился до уровня стран третьего мира, и он будет еще более стремительно падать и дальше из-за нарастания экономического кризиса в России.

Во время акции против пенсионной реформы в столице России. Москва, 9 сентября 2018 года

Но хуже всего то, что Россия на самом деле не имеет гражданского общества, которое могло бы действенно противостоять стремлению Путина к абсолютной власти и противодействовать его усилиям лишить российских граждан всех тех остатков свобод, еще каким-то образом оставшихся в Российской Федерации.

В Кремле надеются, что население, которое путинский пропагандистский аппарат 24 часа в сутки подвергает массированному телевизионному давлению, поймет «необходимость» мобилизоваться вокруг своего лидера и поддержит его стремление превратить Россию в сверхдержаву.

Если вспомнить российскую историю, то после 74 лет превалирования коммунистической лжи, приведшей Советский Союз к неизбежному краху, население Российской Федерации выявило жалкую готовность к тому, чтобы страну возглавил такой тоталитарный правитель, как Путин.

Россияне снова изъявили желание торговать той небольшой свободой, которую они получили после 1991 года, участвуя в нынешней демонстрации путинских потемкинских деревень, составленных из лжи и дезинформации.

Телевизор постоянно уверяет население в том, что от санкций Россия стала еще сильнее. Хотя все более пустые холодильники россиян наглядно убеждают их в обратном.

Сейчас экономические санкции ‒ это наиболее действенный и эффективный инструмент, который имеет Запад для сдерживания преступной имперской агрессии Путина.

Поэтому любое уменьшение санкций, или хотя бы частичную отмену их, чего бы хотели некоторые европейские политики, Путин воспримет, как слабость и станет еще более агрессивным.

Запад должен увеличивать экономическое давление на путинский режим. Поскольку наихудший страх Путина ‒ это распространение массовых беспорядков по всей России, что может спровоцировать нарастающее недовольство его диктаторской политикой.

Именно для подавления народных восстаний Путин и создал войска Национальной гвардии России, призванные защищать от народа его власть и богатство.

Необходимо значительно расширить санкционный список

И пока Путин не желает «отказываться от своих принципов», до тех пор санкции в отношении России нужно неуклонно увеличивать. Российская Федерация должна покинуть оккупированные ею части Украины, Грузии, Молдовы и территорию Сирии.

Почти все путинское правление Россия была бенефициаром высоких цен на энергоносители. Резкое снижение мировых цен на газ и нефть до оптимального минимума открыло бы возможность урезать Кремлю доходы от экспорта в Европу российских углеводородов, которые Путин использует для финансирования военных программ России.

Путинские штатные пропагандисты не перестают повторять, что вторжение России в Украину было обусловлено проблемами национальной безопасности России. Однако это утверждение более чем сомнительно.

Ведь попытки Российской Федерации силой превратить Украину в своего послушного сателлита, в конечном итоге, приведут только к изоляции самой России.

Рассматривая необходимость увеличения международных санкций в отношении Российской Федерации, стоит подумать и над значительным расширением санкционных сегментов.

Люди в масках Путина возле посольства Германии в Украине призывают усилить санкции против России. Киев, 24 июля 2014 года

Для того, чтобы визы в Соединенные Штаты и Европейский союз не могли получить олигархи и владельцы крупных бизнесов и банков, чиновники высших уровней, государственные служащие различных рангов, пропагандистская обслуга путинского телевидения и государственных СМИ и представители всех силовых структур. Включая военных, ФСБ, полицию и Национальную гвардию.

Необходимо наглядно показать Москве, что путь к возвращению к досанкционным отношениям лежит через прекращение проведения ею деструктивных действий на международной арене.

Путин своей гипертрофированной агрессией полностью перекрыл для России возможность экономического развития.

И россияне должны сами определиться, готовы ли они ради эфемерных геополитических желаний Путина терпеть до тех пор, пока он не приведет окончательно Россию к катастрофе.

Виктор Каспрук, независимый политолог, «Крым. Реалии»