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Дмитрий Полиенко: Я своего добился!

  • 18.10.2019, 8:43
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Дмитрий Полиенко: Я своего добился!
ДМИТРИЙ ПОЛИЕНКО РЕЖЕТ ВЕНЫ В СУДЕ
ФОТО: ПЦ «ВЕСНА»

Сильный жест активиста перевернул весь сценарий в суде.

Кровь, пролитая в зале суда над Дмитрием Полиенко, принесла результат: суд открыли для общества, а большинство обвинений сняли. Процесс за «особо злостное хулиганство» в Минском городском суде продолжится сегодня в 10 утра, сообщает «Белсат».

Попытка вскрыть вены была протестом анархиста Дмитрия Полиенко против того, что процесс над ним сделали закрытым. Через час Дмитрия вернули в зал Мингорсуда и он заявил: «Суд сделали открытым, я своего добился!».

«Это был жест сильный Дмитрия, которого достаточно было, чтобы открыть суд и снять большую часть обвинений. Помимо «злостного хулиганства», с него сняли все обвинения. Я так понимаю, сейчас попытаются сбить «политичность» процесса», – объясняет Вячеслав Косинеров, анархист.

Максим Винярский, один из координаторов гражданской кампании «Европейская Беларусь», заявил, комментируя ситуацию с Дмитрием Полиенко:

«Его сажают за то, что он не покорился, не сломался, не подчинился им. И каждый активист, каждый политик и правозащитник должен сегодня стоять здесь в том или ином виде и поддерживать его. Общество может бороться с милицейским беспределом только вместе».


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