Политолог: Лукашенко некуда деваться с подводной лодки 10 18.10.2019, 8:55

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фото t.me/allgolobutsky

Диктатора будут дожимать.

Теоретически официальный Минск может отказаться от «союзного государства» с Россией.

«Но положа руку на сердце – ежу понятно, что на такой дерзкий шаг нынешнее белорусское руководство никогда не пойдет», - пишет политолог Александр Класковский в статье для belsat.eu.

По мнению политолога, Лукашенко «не похож на камикадзе»:

«Нутром чующий угрозы белорусский правитель сразу примерил на подвластную ему территорию крымский сценарий 2014 года. Кремль ведь отчекрыжил Крым прежде всего потому, что испугался американских эсминцев в Севастополе. Сработали фобии, что Украина после свержения Виктора Януковича прямиком пойдет в НАТО и проклятые супостаты подберутся еще ближе.

Беларусь для Москвы – прежде всего стратегический плацдарм, балкон, нависающий над европейским театром военных действий (пока гипотетических). Капризному белорусскому диктатору позволяется фрондировать, но разрыва интеграционных пут, отказа от союзнических обязательств (особенно в военно-политической сфере) Кремль не потерпит».

Кремль следит за верностью союзника, и «экономическая интеграция» так же опасна для суверенитета Беларуси, как и прямая инкорпорация.

«Во-первых, белорусская экономика слаба и намертво приклеена к российской. Дальнейшее сближение чревато банальным поглощением.

Во-вторых, Москва продолжает давить отказом от прежних экономических преференций (нефть, газ, кредиты и пр.)

К тому же в России стали придирчиво отслеживать приметы белорусского «предательства»: вот смотрите, потакают «местным бандеровцам», вот заигрывают с американцами, которые зачастили в Минск с визитами, а вот – ужас-ужас-ужас – нашу гражданку готовы сдать проклятым заокеанским супостатам», - считает политолог.

Последняя фраза - намек на скандал с россиянкой Анной Богачевой.

«В последнем случае я имею в виду скандал с задержанием в Беларуси по запросу Интерпола россиянки Анны Богачевой, которую связывают с «фабрикой троллей» Евгения Пригожина и которую американцы обвиняют во вмешательстве в их выборы.

Испуг белорусского начальства, которое невольно подставил неизвестный службист, пробивший Богачеву по базе, оказался настолько большим, что власти стали неуклюже отрицать даже сам факт задержания.

Более того, сегодня Лукашенко лично оправдывался за эту историю на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным», - пишет политолог.

Но Лукашенко сам виноват в сложившейся ситуации:

«Лукашенко сам был в 90-е пламенным интегратором, поторапливал в этом плане Москву, спешил ковать это самое «союзное государство». Другое дело, что тогда были виды на Кремль, а сейчас мысль – как хотя бы уцелеть, остаться при своих.

Но отказаться от «союзного договора», за который сам ратовал, для белорусского правителя немыслимо, кроме всего прочего, и потому, что это означало бы признать тупик, порочность всей своей многолетней политики «братской интеграции», - пишет политолог.

Москва будет все сильнее шантажировать незадачливого белорусского диктатора:

«Реальный шантаж – это когда угроза сильнее исполнения. А про белорусского партнера Москва давно поняла: ну куда он денется с подводной лодки! Лукашенко сам признается, что в Европе его (правда, обобщенно говорится «нас») не особо ждут. Да куда уж – с совковой экономикой и полуфеодальным режимом абсолютной власти.

И потому Кремль будет дожимать», - уверен Александр Класковский.