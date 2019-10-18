«Если человек чувствует, что к нему лезут в карман, он начинает возмущаться» 4 18.10.2019, 8:59

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Зачем власти рискуют, проверяя насколько глубоки карманы белорусов?

Профсоюзный лидер Александр Бухвостов полагает, что пока что власти боятся загонять рабочих в угол, но рано или поздно ситуация обострится до критических отметок.

В программы «Беседы ProContra» на «Белсате» профсоюзный лидер Александр Бухвостов рассказал, почему власти побоялись вводить повышенный тариф на оплату коммунальных услуг для так называемых «тунеядцев». По мнению Бухвостова, денежный вопрос – единственный триггер, который может заставить белорусских работников выйти на протесты.

«Если человек чувствует, что ему лезут в карман и забирают последнее, то тогда он начинает возмущаться. Или когда он чувствует, что его нагло обижают. Когда его загоняют в угол, тогда он начинает сопротивляться», – высказался Александр Бухвостов.