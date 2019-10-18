Следующий саммит G7 пройдет на гольф-поле Трампа 1 18.10.2019, 9:10

Фото: Reuters

Названа дата мероприятия.

Президент США Дональд Трамп примет экономический саммит лидеров развитых стран "Большой семерки", который должен состояться в следующем году, в одном из своих собственных комплексов - гольф-курорте Trump National Doral возле Майами. Об этом заявил и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани, сообщает Reuters (перевод — liga.net).

Саммит пройдет 10-12 июня 2020 года.

Во время своего участия в саммите G7 во Франции Трамп рекламировал большую территорию курорта и его близость к аэропорту Майами, хотя и говорил, что не получит прямой выгоды от проведения саммита.

Как известно, перед саммитом G7 в Париже Трамп выступал за восстановление Большой восьмерки с участием России. "Я думаю, что было бы лучше иметь Россию внутри палатки, чем снаружи палатки", - сказал тогда Трамп.