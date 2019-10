Восемь самых странных видео с YouTube, у которых миллионы просмотров 18.10.2019, 9:25

В чем секрет их популярности?

Подборку странных, но популярных роликов выложил сайт lifehacker.ru.

Big Egg

11,3 миллиона просмотров

Мужчина с очень серьёзным видом рассказывает, как купил упаковку яиц, и одно из них оказалось гигантским. А потом выясняется, что внутри большого яйца — ещё одно, обычного размера.

Water Trombone

1,1 миллиона просмотров

Парень играет на тромбоне, сидя в бассейне. Да, инструмент он опускает прямо в воду.

What´s the Weather Like? English for Kids. English for Children

13 миллионов просмотров

Детское образовательное видео по английскому языку. Конёк ролика — ведущий, который то и дело вылезает из игрушечного сундука и оказывается в какой-нибудь нарисованной локации.

hungry chicken

3 миллиона просмотров

Голодная резиновая курица залезает в кухонный шкафчик с едой и находит там куриную лапшу. Реакцию нужно видеть.

Concrete Buffer Gone Wild

10,9 миллиона просмотров

Рабочие наблюдают за приспособлением для полировки бетона, которое сошло с ума. А потом пытаются его усмирить.

Mario from Hell

7,9 миллиона просмотров

Марио из легендарной игры настолько сильно изменился, что и злодей, и принцесса бегут от него в ужасе.

Patronstart Field Marshall Fowler

5 миллионов просмотров

Дедушка завёл старый трактор. Судя по всему, очень старый.

Spider Cat

2,2 миллиона просмотров

Автор видео всеми силами пытается убедить зрителей, что его кот умеет карабкаться по потолку.