Восемь самых странных видео с YouTube, у которых миллионы просмотров
- 18.10.2019, 9:25
В чем секрет их популярности?
Подборку странных, но популярных роликов выложил сайт lifehacker.ru.
Big Egg
11,3 миллиона просмотров
Мужчина с очень серьёзным видом рассказывает, как купил упаковку яиц, и одно из них оказалось гигантским. А потом выясняется, что внутри большого яйца — ещё одно, обычного размера.
Water Trombone
1,1 миллиона просмотров
Парень играет на тромбоне, сидя в бассейне. Да, инструмент он опускает прямо в воду.
What´s the Weather Like? English for Kids. English for Children
13 миллионов просмотров
Детское образовательное видео по английскому языку. Конёк ролика — ведущий, который то и дело вылезает из игрушечного сундука и оказывается в какой-нибудь нарисованной локации.
hungry chicken
3 миллиона просмотров
Голодная резиновая курица залезает в кухонный шкафчик с едой и находит там куриную лапшу. Реакцию нужно видеть.
Concrete Buffer Gone Wild
10,9 миллиона просмотров
Рабочие наблюдают за приспособлением для полировки бетона, которое сошло с ума. А потом пытаются его усмирить.
Mario from Hell
7,9 миллиона просмотров
Марио из легендарной игры настолько сильно изменился, что и злодей, и принцесса бегут от него в ужасе.
Patronstart Field Marshall Fowler
5 миллионов просмотров
Дедушка завёл старый трактор. Судя по всему, очень старый.
Spider Cat
2,2 миллиона просмотров
Автор видео всеми силами пытается убедить зрителей, что его кот умеет карабкаться по потолку.