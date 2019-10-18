Учительница: Он на нас с Лизой набросился, когда ждал на первом этаже 3 18.10.2019, 9:35

1,091

Зачем белорусских учителей отправляют ходить по квартирам?

В Беларуси обязательное базовое образование. Чтобы каждый ребенок получил место в школе, учителя должны обойти закрепленные за ними жилые районы и собрать информацию о несовершеннолетних, которые там проживают, сообщает «Белсат».

«Он на нас с Лизой набросился, когда ждал на первом этаже, пока мы все обойдем. Еле вырвались от него, вырвались на улицу, убегали. Страшная ситуация», — рассказывает бывшая учительница Анастасия Станкевич.

Подробности смотрите в видеосюжете.