В Мексике задержан сын наркобарона «Коротышки» 1 18.10.2019, 10:04

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Фото: AFP

«Иван» был захвачен в результате ожесточенного столкновения с бандформированиями.

В Мексике полиция задержала сына наркобарона по прозвищу "Эль Чапо" ("Коротышка"), отбывающего пожизненный срок в США. Овидио Гусман Лопес был захвачен в четверг, 17 октября, в Кульякане - административном центре штата Синалоа, сообщил министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо, сообщает dw.com.

Задержание Овидио Гусмана вызвало жесткую ответную реакцию: хорошо вооруженные бандформирования вступили в ожесточенную перестрелку с правоохранительными органами, в городе началась паника.

Овидио и его брат Альфредо возглавили часть наркокартеля "Синалоа" после того, как их отец Хоакин Гусман ("Эль Чапо") в 2017 году был экстрадирован в США.

Операция по задержанию

По словам Дурасо, задержание Овидио Гусмана произошло после того, как в Кульякане подвергся нападению патруль национальной гвардии. Силовиков обстреляли с территории дома, который затем подвергся штурму. В ходе операции было задержано четверо подозреваемых, в том числе Овидио Гусман по прозвищу "Иван".

После этого бандформирования окружили дом, последовала перестрелка. Как сообщил Дурасо, бандиты также совершили "насильственные действия" и в других районах Кульякана, что привело к панике среди населения. В результате перестрелок ранено несколько полицейских.

На улицах Кульякана воцарился хаос, который длился часами. Корреспондент AFP заснял на видео хорошо вооруженных бандитов в масках и подожженные автомобили. Городские власти призвали жителей не выходить на улицу.