«Цены запредельные»: в Беларуси принимают заказы на официальные iPhone 11 8 18.10.2019, 10:05

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Фото: Getty Images

Магазины пытаются подсластить пилюлю рассрочками.

В Беларуси начали принимать предварительные заказы на новые iPhone. Цены — те же, что мы указывали полторы недели назад. То есть запредельные и самые высокие в мире. Правда, магазины кое-как пытаются подсластить горькую пилюлю рассрочками, кешбэками и прочими меркнущими на фоне официальных цен прелестями, пишет onliner.by.

Итак, спешите заказать iPhone 11 с 64 ГБ за 2099 рублей. Это, между прочим, самый дешевый из новых официальных iPhone в Беларуси. Модель на 128 ГБ оценена в 2299 рублей, а версия с 256 ГБ памяти — в 2599 рублей.

iPhone 11 Pro с 64 ГБ оценили в 2999 рублей. То же самое, но с 256 ГБ памяти стоит уже 3499 рублей, а за 512 ГБ готовьтесь выложить 4099 рублей.

Цены на iPhone 11 Pro Max распределились так: 3299, 3799 и 4399 рублей соответственно за версию с 64, 256 и 512 ГБ памяти. Забрать долгожданную новинку можно будет через неделю, 25 октября.