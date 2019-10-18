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Пес принес пиво хозяину и стал звездой Сети

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  • 18.10.2019, 10:13
  • 1,386
Пес принес пиво хозяину и стал звездой Сети

Собака самостоятельно открывает холодильник, достает банку пива и закрывает дверцу.

В Сети прославился пес. который приносит своему хозяину пиво из холодильника. Об этом сообщается в сюжете ТСН, пишет korrespondent.net.

На ролике видно, как собака породы корги после соответствующей просьбы хозяина идет к холодильнику и открывает его. На нижней полке пес достает банку пива и приносит хозяину.

После напоминания животное даже возвращается и закрывает дверцу. Чтобы псу было удобнее открывать холодильник, к его дверям приделан большой канат с воланом внизу.

За два дня ролик собрал более 600 тысяч просмотров. Его героиней стала собака породы горги по прозвищу Кетчуп из Калифорнии. Она даже имеет собственную страницу в Instagram, где ее хозяева публикуют фото и видео.


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