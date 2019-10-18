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Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»

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  • 18.10.2019, 10:20
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Трамп назвал Эрдогана «чертовски хорошим лидером»
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США прокомментировал приостановку военной операции Анкары на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп после соглашения о приостановке операции Анкары на севере Сирии назвал турецкого президента Реджепа Эрдогана «чертовски хорошим лидером», сообщает nv.ua.

«Я просто хочу поблагодарить и поздравить, хотя, президент Эрдоган — мой друг, и у меня не было проблем. Потому что, честно говоря, он чертовски хороший лидер, и он сильный человек, и он поступил правильно. И я действительно ценю это. И я буду ценить это в будущем», — отметил он.

Трамп также сказал, что народу Турции повезло с тем, что именно Эрдоган принимал решение о прекращении военной операции.

Напомним, Турция и США договорились о приостановлении военной операции в Сирии. Анкара приостанавливает военные действия на 120 часов для вывода отрядов YPG из приграничной зоны.

В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушогл заявил, что достигнутая договоренность с США о приостановлении военных действий в Сирии не является прекращением огня.

9 октября Турция начала на северо-востоке Сирии военную операцию Источник мира. «Антитеррористическая» операция, как наступление называют в Анкаре, проводится в районах Сирии к востоку от реки Евфрат против сирийских курдов.


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