Павел Северинец: Без Лукашенко мы бы уже решали вопрос о вступлении в ЕС 2 18.10.2019, 10:52

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Павел Северинец

Фото: Arciom Liava / Facebook

Желание диктатора идти на третий срок в свое время вызвало массовые протесты белорусов.

15 лет назад в Беларуси прошел «референдум», который позволил Лукашенко баллотироваться на «президентских выборах» неограниченное количество раз. Желание Лукашенко идти на третий срок вызвало массовые протесты белорусов, сообщает «Белсат».

Среди участников тех событий был и сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, который в итоге заплатил за участие в акциях тремя годами заключения. О событиях 15-летней давности журналисты поговорили с Павлом Северинцем.

«Если бы этого референдума не было, и Лукашенко не выдвигался бы на следующих «выборах», и они прошли бы демократично, думаю, что мы бы жили совсем по-другому и уже сейчас решали бы вопрос о вступлении в Европейский Союз», - считает политик.

Также мы спросили минчан, должно ли быть ограничено количества президентских сроков и почему?

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