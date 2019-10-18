Переворот в дурдоме 3 Евгений Ливянт

18.10.2019, 11:20

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Евгений Ливянт

Почему все боятся пришествия айтишников в систему образования?

Знаете, чем удобна белорусская система образования? Тем, что сегодня в ней можно критиковать буквально все. У многих, в том числе и у меня, это даже вошло в привычку: к сожалению, у нас в этой сфере какая-то катастрофа. Стало привычно говорить о безнадежности и тщетности предложений хоть что-то изменить. И сейчас, когда возникли реальные перспективы как-то исправить ситуацию, меня шокирует реакция многих людей, которым проблемы образования небезразличны. Удивительно, но в этой реакции неприятие существующей системы и злость, паника и страх…

На днях на совещании у президента представители айти-сообщества предложили масштабный проект по реформированию системы образования. Среди этих предложений — разрешение спонсорской помощи школам, сокращение бюрократической нагрузки, запрет лицензирования в сфере образования, разграничение зон ответственности между педагогами и родителями, упразднение районных отделов образования, публикация открытой статистики, повышение зарплаты учителям, прозрачное премирование педагогов, ранняя профилизация, пересмотр учебников, привлечение независимых экспертов и многое другое.

На мой взгляд, среди этих предложений есть очень толковые и рациональные, есть наивные и сырые, есть актуальные и второстепенные, возможно, есть корыстные и откровенно популистские. Но в общем — я не заметил среди предложенного реформ, которые изменили бы нынешнюю ситуацию в худшую сторону. И тут происходит нечто странное. Начинается массовый плач о том, что программисты, одуревшие от денег, стали считать себя специалистами во всем и полезли в святая святых — сферу образования. То есть сами мы ничего не можем сделать, происходящее в системе образования категорически не приемлем, но возмущены тем, что кто-то еще со своими предложениями лезет и верховная власть обращает на него внимание.

Заметьте, (Министерство образования — объект постоянной критики со всех сторон https://charter97.org/ru/news/2019/10/16/352063/) — при этом тихо стоит в сторонке и вообще голоса не подает. То есть оно, по сути, уже сдалось и готово к переменам. Но чудесным образом к ним уже не готовы многие из тех, кто ранее так рьяно ратовал за реформы. Аргументы: реформы не комплексные, требуется монументальная перестройка, декоративными «примочками» ситуацию не исправить, если что-то и делать, то по-другому…

Послушайте, айтишники — люди неглупые: им не стоит объяснять, что такое постановка задачи, проект, техзадание, альфа и бета версии, наконец, продакшен и релиз. Кстати, о консалтинге они тоже не забывают. Уверен, что и в деле реформы образования попытка решать проблему будет столь же здравой. Но главное в другом! Айтишники хотя бы пытаются реально что-то сделать. По своему разумению, учитывая, естественно, собственные интересы, но пытаются. Они привыкли действовать, когда видят проблему, а не ныть годами о том, что она неразрешима.

Наблюдая за происходящим, я вспомнил замечательный фильм Милоша Формана по одноименной книге Кена Кизи — «Пролетая над гнездом кукушки». Бунтаря Макмерфи (в фильме его играет Джек Николсон) переводят из тюрьмы в психиатрическую клинику для экспертизы на адекватность. В больнице Макмерфи видит отношение к пациентам и не понимает, почему люди, пусть даже и не совсем здоровые, терпят такое обращение. Макмерфи пререкается с медперсоналом, устраивает ночной просмотр финала бейсбольной лиги по телевизору, в самоволку увозит пациентов на рыбалку, организует игру в уличный баскетбол, даже привозит проституток… Он пытается показать пациентам, которые стали ему близкими людьми, что они живые, что в действительности все может выглядеть иначе: не так серо, уныло и бесперспективно.

Макмерфи говорит, что в любой момент может сбежать из больницы, например разбив решетки тяжелой тумбой. Пациенты не верят, что эту тумбу можно поднять. Макмерфи делает все возможное, но тумбу поднять у него не получается. После чего он произносит ключевую фразу: «Я хотя бы попытался». В конце фильма главному герою делают лоботомию и он уже ничего не хочет менять. И тогда один из пациентов поднимает ту самую тумбу, разбивает решетки, в палату врывается свежий воздух, но этот пациент убегает из больницы один.

И вот сегодня я слышу недовольство идеями, которые предложило IT-сообщество, и комментарии: «Утопия! Дилетанты! Реальной жизни не знают. Что они понимают в образовании? Не так все надо делать, будет только хуже от их неуклюжих предложений и дел. Да кто они вообще такие, откуда они свалились на нашу голову? А если что-то и делать, то не так, а как-то иначе. И вообще, это не дело айтишников — критиковать нашу систему образования, мы сами этим занимаемся уже много лет, а они ничего в нашей действительности не понимают, так что пусть ступают себе, а если не могут пройти мимо, то хотя бы пускай с нами посоветуются».

Айтишники вообще странные ребята, они совсем не ангелы и очень напоминают мне Макмерфи. Обалдевая от происходящего в нашей системе образования, они уже несколько лет говорят и нам, и руководителям этой системы: «Ребята, вы серьезно? Как вы в этом живете и зачем? А здравый смысл включать не пробовали?»

Ну говорят и говорят, так нет же! Они, безумцы, еще что-то пытаются для нас сделать: одни проводят какие-то дурацкие хакатоны и IT-конференции, другие зачем-то водят школьников по своим офисам, третьи объединились в какую-то ассоциацию, закупили несколько десятков STEM-классов (компьютеры, роботы, мультимедиа, мебель) и раздали по провинциальным школам… Один из последних STEM-классов создан в небольшой деревенской школе, в которой директор вместе с учениками вырастил урожай помидоров, продал их и на вырученные деньги купил несколько наборов роботов. Люди из ассоциации, узнав об этом, прослезились, оборудования накупили, помещение отремонтировали и поехали все это вручать. А еще они финансируют поездки школьников на олимпиады и турниры всякие... Ну сумасшедшие, что с них возьмешь?

И пусть бы айтишников «лоботомировали» чиновники, то есть «врачи и персонал больницы» — представители неповоротливой и забюрократизированной системы, это было бы хоть как-то понятно. Так ведь нет — наоборот, некоторые даже поддерживают айтишников, затевают с ними совместные проекты. Вместе с тем кричат об утопии и дилетантизме, о том, что будет еще хуже для многолетних «пациентов» нашей палаты №6. Мне любопытно понять, что стоит за этими криками. Возможно, страшит мысль, что у нас не получилось вырваться, хотя мы пытались и даже как-то боролись, а выйдет не у нас, а у этих странных дилетантов? А если у них получится, то мы, может, и не нужны будем в этой новой системе образования? И мы будем никому не интересны со своей критикой безумств, которые сейчас происходят в нашей «больнице»? Да и вообще, «больница» может закрыться или ее перепрофилируют — смысл жизни во многом будет потерян.

Кстати, я совершенно не уверен, что усилия айтишников увенчаются успехом, но я им благодарен уже за то, что они пытаются выбить тумбой решетки. По крайней мере, они смогут сказать: «Мы хотя бы попытались». Если же у айтишников получится сделать нашу систему образования современной и крутой, то я попросил бы их обратить внимание на еще одну проблему — белорусский футбол.

Евгений Ливянт, onliner.by