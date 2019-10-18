США ввели рекордные пошлины на импорт из ЕС 18.10.2019, 11:25

В случае их одобрения Трампом Евросоюз введет контрмеры.

Соединенные Штаты в пятницу ввели новые пошлины на ряд европейских товаров в ответ на субсидии Евросоюза для авиационного гиганта Airbus, сообщает «Европейская правда».

США еще в начале октября объявили, что могут ввести штрафные тарифы на сумму $7,5 млрд для компенсации убытков, причиненных Boeing незаконной, по мнению США, помощью ЕС концерну Airbus.

ВТО подтвердила аргумент США о том, что Airbus получил миллиарды долларов незаконных субсидий, что дало производителю самолетов несправедливое преимущество перед американским конкурентом Boeing.

Новые тарифы включают пошлину в размере 10% на самолеты Airbus и 25% на сельскохозяйственные продукты, такие как французское вино, итальянский сыр и шотландский виски.

В список товаров входят печенье, салями, масло и йогурт, свитера, пуловеры, изделия из кашемира и шерстяную одежду, оливки из Франции и Испании, вино, колбасы, немецкий кофе.

Особенно повлияют новые налоги на европейские товары, имеющие статус «защищенного наименования», например виски или сыр пармезан, требующих конкретного способа производства и географического происхождения под этим наименованием.

Такая продукция обеспечивает более высокие цены и защищена от конкуренции. Новые тарифы дадут толчок развитию американских продуктов, похожих на европейских конкурентов.

В ЕС ранее заявляли, что хотели бы достичь соглашения с Соединенными Штатами, чтобы избежать тарифной войны, но если Трамп введет новые пошлины на продукты ЕС, то блок будет вынужден ответить.