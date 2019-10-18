Стало известно, какие зарплаты получают игроки минского «Динамо» в КХЛ 4 18.10.2019, 12:01

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Опубликованы интересные суммы.

Зарплатная ведомость «Динамо-Минск» в сезоне-2019/20 составляет 370 млн российских рублей (около 5,79 млн долларов). По этому показателю «зубры» занимают 10-е место в своей конференции. Меньше игрокам на «Западе» платят только «Северсталь» и рижское «Динамо», пишет tribuna.com.

Цифры включают зарплаты игроков основного состава и ближайшего резерва на момент начала сезона и учитывают бонусы, в том числе те, которые игроки в итоге могут не заработать.

Самые большие платежные ведомости имеют СКА и ЦСКА.