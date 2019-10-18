Губернатор Токио предложила провести Олимпиаду на Курилах 7 18.10.2019, 12:38

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Япония считает острова своей территорией.

Губернатор Токио Юрико Коикэ предложила провести марафонский забег и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде-2020 на Курильских островах, сообщает сайт ria.ru.

Изначально эти состязания должны были пройти в Токио, однако на днях Международный олимпийский комитет заявил о переносе стартов в Саппоро. Средняя температура в городе ниже, чем в столице, и спортсменам не придется страдать от сильной жары. Такое решение возмутило Коикэ, которая напомнила, что на подготовку соревнований затрачено много сил и денег.

«Если нужно прохладное место, я хочу услышать предложения, почему бы не провести их на северных территориях», — заявила губернатор.

Олимпиада в Токио пройдет 24 июля — 9 августа 2020 года. Паралимпийские игры начнутся 25 августа и закончатся 6 сентября.

Япония не признает потерю Южных Курил и называет их «северными территориями». Возврат островов — основное требование Токио для заключения мирного договора с Москвой.