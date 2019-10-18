Синоптики: Октябрь подарит еще несколько теплых дней 18.10.2019, 12:50

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Прогноз погоды на выходные.

Синоптики прогнозируют в выходные теплую, преимущественно без осадков погоду. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 19 октября, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит +6…12°С, в отдельных районах воздух охладится до +3…5°С; максимальная температура днем +14…20°С, по югу страны +21…23°С.

В воскресенье, 20 октября, преимущественно без осадков, лишь в ночные и утренние часы в отдельных районах по северо-востоку Витебской области возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная днем +14…20°С, по югу страны воздух прогреется до +22°С.

В понедельник, 21 октября, преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в отдельных районах по северу Витебской области возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…12°С, максимальная днем +14…21°С, по югу +22…24°С.

По предварительному прогнозу, теплая погода сохранится во вторник и среду.