Странная перепись 10 18.10.2019, 13:07

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Считают не столько людей, сколько их имущество.

«Брестская газета» открыла осеннюю серию круглых столов с участием брестчан с активной жизненной позицией. На прошлой неделе гости редакции высказались по поводу проходящей в Беларуси переписи населения.

Участники круглого стола: Иван Чайчиц, краевед; Юлия Гурикова (Ю.Г), бухгалтер; Виктор Босак (В.Б), преподаватель вуза; Виктор Марчук (В.М.), главный редактор «БГ».

Ю.Г.: Я с мужем в один день прошли независимо друг от друга перепись.

В.М.: То есть вы не договаривались?

Ю.Г: Нет. Я прошла на сайте, а муж – на работе. К ним приехали переписчики с планшетами.

В.М: Я тоже прошел на сайте и сразу же на своей странице в Facebook написал, что перепись какая-то куцая. Почему я так считаю? Прежде чем проходить перепись, я почитал в интернете, зачем она нужна. Белорусские источники тоже посмотрел и на одном из ресурсов нашел такую фразу: «Если люди дадут информацию о себе, они позволят стране точнее настроить большие государственные механизмы».

Перепись населения – единый процесс сбора, обобщения, анализа и публикации демографических, экономических и социальных данных населения, относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в стране или четко ограниченной ее части. Как и в случае других переписей, по завершении переписей населения производится обработка и публикация собранных данных.

Так вот, после того как я ответил на вопросы переписной анкеты, то пришел к выводу, что наша страна не горит желанием что-то настраивать. Потому что там нет многих вопросов, которые, на мой взгляд, должны были быть, которые могли бы помочь этим самым механизмам государственным настроиться.

И.Ч.: Мне нравится, что белорусы сразу на эту перепись ответили юмором. Мол, власти должны срочно переписать население перед открытием атомной электростанции. Чтобы потом знать, сколько белорусов было, сколько у них было живности, какая у них росла травка. Так народ шутит. Это отчасти показывает отношение наших граждан к этому делу. Сегодня я общался со своими товарищами, коллегами по работе. Дело в том, что к нам на работу пришли юные замечательные люди, которые опрашивают. И вот ребята туда пошли. Многие из них выходили крайне удивленными.

К примеру, у моего товарища спросили, есть ли дети. «Есть, мальчик, полтора года», – ответил он. Тут же задают вопрос: какое у него образование? Он говорит: «Ну послушайте, я же вам только что сказал: полтора года ребенку. Ну какое образование может быть? Он еще толком разговаривать не научился». Вот такой забавный момент. Коллеги согласились с формулировкой, что это «инвентаризация имущества». Как только человек говорит слово «дача», его сразу начинают спрашивать про курочек, цыпляток, поросяток.

Ю.Г.: О количестве деревьев, кустарников.

И.Ч.: Поэтому многие предпочитают про это не говорить, чтобы избежать дальнейших расспросов. Странная перепись. Она не столько подсчитывает людей, сколько нацелена посчитать их имущество.

И вот еще о чем хотел бы сказать. Я также листаю Facebook, и очень много друзей в этой замечательной социальной сети, которые просто рвут клавиатуру по поводу того, что надо сказать о нашей роднай мове. О белорусском языке. Замечательный белорусский язык отодвигали на какие-то задворки, он практически полностью исключен из жизни. Нет университетов, нет школ, где все бы преподавалось на белорусском языке. Если бы они были, тогда был бы смысл спрашивать у людей, на каком языке они говорят.

Сегодня же это выглядит так, что они хотят убедиться, что на белорусском уже не говорят. А если говорят, то где ж они его выучили-то?

Если бы на белорусском языке заговорили на самом высоком уровне, вот тут бы подтянулись все остальные, потому что считалось бы дурным тоном «не размаўляць на беларускай мове».

В.М.: В этом плане мы потеряли 25 лет. Два поколения могли бы научиться говорить на роднай мове. Могло бы вырасти белорусскоговорящее общество.

Вот еще на что обратил внимание. По итогам переписи 2009 года английский язык был самым популярным из иностранных языков, которыми владеют белорусы. Сейчас, по-моему, в анкете про иностранные языки не было вопроса. Получается, что это никого не интересует? Государству это неважно?

Ю.Г.: Я бы еще задала вопрос про образование за границей. У нас сейчас очень много детей, которые начали стартовать за границу. Хорошо бы знать, сколько наших граждан получают образование за границей.

И.Ч.: И ведь многие из них заканчивают хорошие, престижные учебные заведения, и их дипломы здесь никому не нужны. Этих детей здесь не ждут. Кроме мальчиков, потому что им в армию.

Ю.Г.: Есть ли у вас дети, получили ли они высшее образование в нашей стране или за рубежом и получают ли? Этот вопрос я бы задала. И очень бы хотелось узнать, сколько людей возвращается после получения образования за границей сюда.

В.М.: Сейчас часто можно услышать, что нация стареет, у нас много пенсионеров, мол, работать некому. И пенсионный возраст поэтому подняли. Почему меня эта тема заинтересовала? Мне в этом году 60 лет исполнилось. По старым законам я был бы уже пенсионером. По новым же – еще 3 года пилить. Но у десятков тысяч людей моего возраста не спросили, планируем ли мы работать после выхода на пенсию, если, конечно доживем. А это, на мой взгляд, важный момент для государства. Это потенциальные трудовые ресурсы, на которые оно могло бы рассчитывать, если действительно хочет оптимально, разумно настроить свои механизмы. Впрочем, может, там, наверху, уже решили, сколько нам еще придется работать до пенсии, поэтому вопрос и отпал.

В.Б.: Была у меня попытка пройти электронную регистрацию, но в обоих вариантах так или иначе все равно не войдешь, пока не введешь свой идентификационный номер. Я не захотел этого делать. С другой стороны, у меня к организации, которая проводит перепись, никакого уважения. Я считаю Белстат абсолютно бесполезной и даже вредной структурой в ее сегодняшнем виде и с теми цифрами, которые выдаются. Она полезна только узким кругам. Поэтому к переписи у меня тоже такое отношение. И некоторые вопросы, про которые уже говорили, меня, честно говоря, не удивляют, но тоже вызывают отторжение. Зачем я буду отвечать им про этих самых курочек, яблоньки или там цветочки? Кому это надо? Мне это не надо, и не думаю, что вам интересно, что у меня там. И получается, что вроде бы как сами люди на второй план уже задвинуты. Согласен с Иваном. Получается перепись имущества, а не людей. Так что у меня, извините, крайне негативное отношение к этой процедуре.

И.Ч.: Я бы еще обязательно спрашивал граждан Республики Беларусь, где и когда они в последний раз отдыхали. В каких странах. Вот посмотреть, куда наши люди выезжают, какие культурные мероприятия они посещали в Европе и Азии. На каких курортах отдыхают.

Ю.Г.: Если смотреть на возрастные границы, то будет видно, как уровень жизни снижается, допустим, после 55. А в принципе, люди выезжают и отдыхают. Очень много. У нас на предприятии достаточно путевок за счет фонда соцзащиты.

В.М.: Давайте на этом курортно-отпускном позитиве тему переписи и закроем.