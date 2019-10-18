В Брюсселе начинается второй день саммита ЕС, который будет посвящен бюджету 18.10.2019, 13:19

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ

ФОТО: PAP

Польша выступает за то, чтобы Европы было больше, как в рамках бюджета, так и в рамках единого рынка.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна заинтересована в увеличении средств в рамках нового бюджета ЕС. Европейские расходы в 2021-2027 годах станут одной из главных тем второго дня Саммита ЕС в Брюсселе, передает «Польское радио».

«Вопрос бюджета определяет финансовое измерение и, соответственно, финансовые амбиции Евросоюза, как и те сферы, в которых, он намерен действовать. Поэтому страны, которые выступают за сокращение бюджета, и в то же время, чтобы Европы было больше, сами себе противоречат. Польша выступает за то, чтобы Европы было больше, как в рамках бюджета, так и в рамках единого рынка», - сказал польский премьер.

Ранее власти Польши уже сообщили, что отклонили последний проект бюджета, подготовленный Финляндией, которая возглавляет работу ЕС в этом полугодии.