Медики рассказали, как чеснок может помочь здоровью 11 18.10.2019, 13:24

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Чеснок лучше есть в сыром виде.

Специалисты рассказали, каким образом употребление чеснока в пищу влияет на здоровье человека. Отмечается, что лучше всего есть чеснок в сыром виде, поскольку после термообработки он теряет значительное количество полезных свойств, пишет сайт orthodox.od.ua.

Чеснок славится своими антибактериальными качествами, однако также помогает улучшить приток крови к мышцам, избавиться от зубного налёта, снизить уровень холестерина и сахара в крови, а также поддерживать нормальное давление.

Специалисты отметили, что наилучший эффект от употребления чеснока достигается, если каждое утро съедать по два зубчика и запивать их теплой водой.