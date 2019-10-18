В Минске две женщины выдали себя за переписчиц и украли деньги у пенсионерки

В Минске две женщины выдали себя за переписчиц и украли деньги у пенсионерки6
- 18.10.2019, 13:46
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Их разыскивают.
В Минске две женщины притворились переписчицами и похитили деньги у пенсионерки. Их разыскивают, об этом сообщает tut.by со ссылкой на Следственный комитет.
В среду, 16 октября, две женщины выдали себя за переписчиц и проникли в дом 85-летней пенсионерки. Там они похитили 85 рублей. Следователи и милиция сейчас устанавливают личность женщин, изучают записи камер видеонаблюдения.
Возбуждено уголовное дело.
Управление Следственного комитета по Минску напоминает:
- по месту жительства граждан переписчики начнут работу только с 21 октября;
переписчик должен предъявить удостоверение и паспорт;
- у работника с собой будет сумка со специальным логотипом и планшет;
- если вы сомневаетесь, не впускайте в квартиру незнакомых людей. Вы можете побеседовать на лестничной площадке;
- как правило, пожилые люди в силу своего возраста и состояния здоровья являются более доверчивыми. Побеседуйте об этом с родными и близкими.